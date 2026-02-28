Mit diesem Wetter starten die Kärntner in den März

„Am Sonntag ist es anfangs in den meisten Regionen strahlend sonnig, vor allem im Klagenfurter Becken zum Teil aber auch nebelig. Der mögliche Nebel löst sich rasch auf und es kommt auch im Südosten die Sonne zum Zug“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Am Vormittag machen sich von Westen her ausgedehnte Wolkenfelder bemerkbar, die den Sonnenschein immer wieder trüben können. „Vor allem im Norden kann es nachmittags sogar überwiegend bewölkt sein“, so die Wetterexperten Es bleibt mild mit Höchstwerten zwischen zehn und 15 Grad.