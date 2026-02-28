„Mut für neue Wege“: Am 7. März werden in Villach Power-Frauen gefeiert

Anlässlich des Internationalen Frauentags veranstalten das Referat für Frauen und Gleichstellung des Landes Kärnten und das Frauenreferat der Stadt Villach „DAS FEST“ am 7. März im Congress Center Villach. Dieses steht unter dem Motto „Mut für neue Wege“ – ein Abend, um Frauen zu feiern, ihre täglichen vielfältigen Leistungen in allen Lebensbereichen in den Mittelpunkt zu rücken und gleichzeitig eine Plattform zu schaffen, um Mut zu schöpfen und sich zu vernetzen.

Gleichstellung als Frage der Gerechtigkeit

Frauen gestalten unsere Gesellschaft – in der Arbeitswelt, in der Politik, in den Familien und im öffentlichen Leben. Der Internationale Frauentag macht sichtbar, worum es heute geht: gleiche Chancen, faire Bezahlung, wirtschaftliche Unabhängigkeit und echte Teilhabe. Frauen- und Gleichstellungsreferentin LHStv.in Gaby Schaunig betont: „Gleichstellung ist kein Symbolthema, sondern eine Frage von Gerechtigkeit und Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Unsere Aufgabe als Politik ist es, die strukturellen Hürden abzubauen: bei Einkommen, Karrierechancen, Vereinbarkeit und sozialer Absicherung. Das Frauenfest ist eine tolle Gelegenheit, um sich auszutauschen, einander zu bestärken und gemeinsam Zukunft zu gestalten.“

Sichtbarkeit für tägliche Höchstleistungen

Auch Frauenreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser unterstreicht: „Wir veranstalten das Fest, um sichtbar zu machen und zu würdigen, was Frauen täglich leisten – privat, beruflich und für die Gesellschaft. Wenn wir Frauen gemeinsam feiern, stehen Stärke, Solidarität und Wertschätzung im Mittelpunkt.“ Das Programm des Festes spiegelt diese Aussagen wider: Mit der Keynote „Mut für neue Wege“ verbindet Unternehmerin, Autorin und Coach Maren Wölfl gesellschaftliche Analyse mit einem lösungsorientierten Blick nach vorne. Sie zeigt, warum Gleichstellung Frauen und Männer gleichermaßen stärkt, rückt die Leistungen von Frauen in allen Lebensphasen in den Fokus und macht Mut, Verantwortung zu übernehmen und Veränderungen aktiv mitzugestalten.

Ein bewegender Abschied nach 33 Jahren

Einen besonderen Programmpunkt stellt auch die Würdigung von Astrid Malle, Frauenbeauftragte der Stadt Klagenfurt, dar. Sie steht nach 33 Jahren in dieser Funktion nun kurz vor ihrem Pensionsantritt. Der Internationale Frauentag holt großartige Leistungen vor den Vorhang, ermöglicht aber auch einen kritischen Blick auf den Status quo. Für Alisa Herzog, Frauenbeauftragte der Stadt Villach ist das Ziel klar: „Eine Gesellschaft, in der Mädchen und Frauen ihre Potenziale frei entfalten können – unabhängig von Herkunft, Alter oder Lebensmodell. Die heurige Keynote-Speakerin Maren Wölfl lädt dazu ein, mutig und selbstbewusst in die Zukunft zu blicken.“

„Tatsächliche Gleichstellung ist noch nicht erreicht“

Martina Gabriel, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte des Landes verweist auf den fortbestehenden Handlungsbedarf: „Tatsächliche Gleichstellung ist noch nicht erreicht. Einkommensunterschiede, strukturelle Benachteiligungen und die ungleiche Verteilung der Sorgearbeit bestehen weiter. Der Weltfrauentag macht das sichtbar. Mit Zusammenhalt und strukturellen Verbesserungen können wir echte Veränderungen erreichen.“

Kostenloses Filmprogramm in Klagenfurt

Begleitend zum Internationalen Frauentag finden auch die Frauenfilmtage von 5. März 2026 bis 10. März 2026 im Volkskino in Klagenfurt statt. Die Filme reichen thematisch von Sexualität und Sexualisierung über Diskriminierung und Gewalt an Frauen, Emanzipation von Frauen, dramatische Lebensabschnitte bis hin zu historischen Dramen. Zudem stellen am 5. März Beratungseinrichtungen ihre Arbeit vor. Der Eintritt ist frei.