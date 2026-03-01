Die beleidigte Leberwurst

Das ist ja wirklich ein Skandal! Die Medien, exklusiv ganz vorne 5 Minuten, erdreisteten sich, den Termin der Rochade von Peter Kaiser zu Daniel Fellner zu veröffentlichen. Das geht gar nicht, ...

… schließlich ist das mit der türkisen Message Control nicht zu vereinbaren. Da muss man dann auf beleidigte Leberwurst machen.

Aber von vorn

Der 2. April der Amtsübergabe stand schon länger fest, bei parteiinternen Großveranstaltungen war er ein offenes Geheimnis. Aber wie es mit offenen Geheimnissen halt so ist: Recht bald sind sie irgendwo zu lesen. In diesem Fall bei 5 Minuten und danach überall anders. Das stieß der ÖVP ziemlich sauer auf und man zeigte sich erbost. Die Koalition platzen ließ man freilich nicht, denn viel was Besseres als wiederum Dritter zu werden können sich die Schwarzen auch bei Neuwahlen nicht erwarten. In einem Punkt haben sie allerdings recht: Es ist ziemlich patschert, wie die Genossen die Amtsübergabe deichseln.

Gaby Schaunig übernimmt interimistisch

Vor ewigen Zeiten ging Peter Kaiser als Parteichef, dann gibt’s demnächst ein kurzes Zwischenspiel von Gaby Schaunig als Landeshauptfrau und am 7. April folgt dann Daniel Fellner. Diese Kasperliade muss man erst einmal verstehen. Ein Blick nach Salzburg hätte gereicht um zu sehen, wie so etwas gemacht wird. Landeshauptmann Wilfried Haslauer orchestrierte den Wechsel zu Karoline Edtstadler weitaus ruhiger, zügiger und souveräner. Das waren Salzburger Festspiele im Gegensatz zu Kärnten und dem hiesigen roten Osterbrauchtum.