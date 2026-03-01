Mutmaßlicher Schlepper steht in Klagenfurt vor Gericht

In Klagenfurt steht am kommenden Freitag ein mutmaßlicher Schlepper vor Gericht. Er wird beschuldigt, für 7.500 Euro fünf Personen geholfen zu haben, über die Grenze von Slowenien nach Österreich zu kommen.

Rischberg ist eine Ortschaft in der Gemeinde Feistritz ob Bleiburg (Bezirk Völkermarkt), direkt an der Grenze zu Slowenien gelegen. Vor etwas mehr als eineinhalb Jahren, genauer gesagt am 2. Juni 2024, versuchte dort ein Rumäne fünf Personen von Slowenien nach Österreich zu schmuggeln. Dafür muss sich der Mann nun am kommenden Freitag, dem 6. März 2026, vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Laut dem aktuellen Verhandlungsspiegel ist das Vergehen der Schlepperei angeklagt. Natürlich gilt die Unschuldsvermutung. Zum Richter wurde Gernot Kugi bestellt.