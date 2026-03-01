Finale auf der Piste: Wann schließen Kärntens Skigebiete?

Am Sonntag, dem 1. März 2026, beginnt der meteorologische Frühling. Damit neigt sich die Wintersportsaison langsam dem Ende zu. Viele Skifans in Kärnten fragen sich nun: Wie lange bleiben die heimischen Skigebiete noch geöffnet?

Trotz des Frühlingsbeginns genießen viele Kärntner noch die letzten Schwünge auf den heimischen Pisten.

Mit bis zu 15 Grad und viel Sonne steht der Frühling in Kärnten in den Startlöchern. Viele Kärntner zieht es aber trotzdem noch auf die Skipisten. Auf manchen davon geht die Wintersaison allerdings langsam zu Ende. Erste schließen bereits in den kommenden Tagen, während andere noch bis Ende Mai geöffnet haben. Wir haben einen Überblick für euch.

Wie lange haben Kärntens Skigebiete noch geöffnet? Dreiländereck: am 1. März 2026

am 1. März 2026 Simonhöhe: voraussichtlich am 8. März 2026

voraussichtlich am 8. März 2026 Hochrindl: voraussichtlich am 15. März 2026

voraussichtlich am 15. März 2026 Goldeck: voraussichtlich am 22. März 2026

voraussichtlich am 22. März 2026 Bergbahnen Ankogel-Mallnitz: voraussichtlich am 22. März

voraussichtlich am 22. März Petzen: voraussichtlich am 22. März

voraussichtlich am 22. März Klippitztörl: voraussichtlich am 29. März 2026

voraussichtlich am 29. März 2026 Koralpe: voraussichtlich noch bis Ende März

voraussichtlich noch bis Ende März Skigebiet Bad Kleinkirchheim: Viele Liftanlagen schließen dort mit 22. März, einige werden noch bis 6. April 2026 betrieben (Änderungen vorbehalten).

Viele Liftanlagen schließen dort mit 22. März, einige werden noch bis 6. April 2026 betrieben (Änderungen vorbehalten). Heidi-Alm Skipark am Falkert: voraussichtlich am 5. April 2026

voraussichtlich am 5. April 2026 Gerlitzen: voraussichtlich am 6. April 2026

voraussichtlich am 6. April 2026 Katschberg: voraussichtlich am 6. April 2026

voraussichtlich am 6. April 2026 Nassfeld: voraussichtlich am 12. April 2026

voraussichtlich am 12. April 2026 Turracher Höhe: in der Regel Anfang Mai

in der Regel Anfang Mai Mölltaler Gletscher: voraussichtlich am 31. Mai 2026

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.03.2026 um 10:38 Uhr aktualisiert