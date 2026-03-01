Über 10.000 Stunden im Dienst: Hermagors Florianis ziehen Bilanz

Die Freiwillige Feuerwehr Hermagor zog bei ihrer 157. Jahreshauptversammlung am 28. Feber 2026 Bilanz: Im Vorjahr rückten die Florianis zu 95 Einsätzen aus und leisteten 10.271 ehrenamtliche Stunden.

Der Schwerpunkt lag 2025 im Bereich der technischen Einsätze, wie Kommandant-Stellvertreter Rene Pettauer erklärt: „Von Fahrzeugbergungen über Pumparbeiten bis hin zu Schadstoffaustritten.“ Aber auch Brandeinsätze, Brandsicherheitswachen sowie Unterstützungseinsätze für andere Organisationen zählten zum Aufgabengebiet der Kameraden. In Summe wurden 10.271 ehrenamtliche Stunden verzeichnet. Diese spiegeln das enorme Engagement der Feuerwehrmitglieder wider, welche nicht nur zu Einsätzen ausrücken, sondern auch zahlreiche Aus- und Weiterbildungen absolvieren.

Beförderung und Neuzugang

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung am 28. Feber 2026 wurde außerdem Joachim Borstner zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Zudem freut sich die Feuerwehr über einen Neuzugang: Alexander Kühne ist ab sofort Teil der 86-köpfigen Mannschaft. Auch Auszeichnungen für langjährige verdienstvolle Tätigkeit wurden überreicht.

Feuerwehr ehrt Mitglieder Für 25-jährige Tätigkeit: Patrick Pettauer, Rene Janschitz und Christian Gelbmann

Patrick Pettauer, Rene Janschitz und Christian Gelbmann Für 40-jährige Tätigkeit: Karl Wassertheurer, Horst Wernitznig und Walter Jurkowitsch

Karl Wassertheurer, Horst Wernitznig und Walter Jurkowitsch Für 50-jährige Tätigkeit: Hannes Santner Die Ehrungen erfolgen am 14. Juni 2026 im Rahmen des Festaktes und der Fahrzeugsegnung der Freiwilligen Feuerwehr Watschig.

Große Anerkennung für Horst Wernitznig

Im Zuge der Jahreshauptversammlung wurde Horst Wernitznig die Katastrophenmedaille des Landes Niederösterreich für seinen Einsatz beim Unwetter im September 2024 verliehen.