Brand in Hochfeistritz: Sechs Feuerwehren im Einsatz

Am Sonntagvormittag ertönten die Sirenen im Bezirk St. Veit an der Glan. Sechs Freiwillige Feuerwehren wurden zu einem Brandeinsatz nach Hochfeistritz alarmiert.

Am Sonntagvormittag rückten die Freiwilligen Feuerwehren Eberstein, St. Walburgen, Brückl, Klein St. Paul, Wieting und Völkermarkt zu einem Einsatz nach Hochfeistritz aus. Aus noch unbekannter Ursache geriet eine Wagenhütte in Brand. Das Feuer griff anschließend auf ein angrenzendes Gebäude über. Die Einsatzkräfte konnten unter Atemschutz eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern. Inzwischen wurde der Brand vollständig gelöscht. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

©FF Eberstein | Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Sonntag in Hochfeistritz im Bezirk St. Veit an der Glan.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.03.2026 um 12:28 Uhr aktualisiert