Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Eberstein
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Feuerwehreinsatz in Hochfeistritz.
Sechs Feuerwehren löschten am Sonntagvormittag einen Brand im Bezirk St. Veit.
Eberstein
01/03/2026
Am Sonntag

Brand in Hochfeistritz: Sechs Feuerwehren im Einsatz

Am Sonntagvormittag ertönten die Sirenen im Bezirk St. Veit an der Glan. Sechs Freiwillige Feuerwehren wurden zu einem Brandeinsatz nach Hochfeistritz alarmiert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)

Am Sonntagvormittag rückten die Freiwilligen Feuerwehren Eberstein, St. Walburgen, Brückl, Klein St. Paul, Wieting und Völkermarkt zu einem Einsatz nach Hochfeistritz aus. Aus noch unbekannter Ursache geriet eine Wagenhütte in Brand. Das Feuer griff anschließend auf ein angrenzendes Gebäude über. Die Einsatzkräfte konnten unter Atemschutz eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern. Inzwischen wurde der Brand vollständig gelöscht. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Ein Bild auf 5min.at zeigt den Feuerwehreinsatz in Hochfeistritz.
©FF Eberstein |
Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Sonntag in Hochfeistritz im Bezirk St. Veit an der Glan.
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Feuerwehreinsatz in Hochfeistritz.
©FF Eberstein |
Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Sonntag in Hochfeistritz im Bezirk St. Veit an der Glan.
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Feuerwehreinsatz in Hochfeistritz.
©FF Eberstein |
Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Sonntag in Hochfeistritz im Bezirk St. Veit an der Glan.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.03.2026 um 12:28 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: