Letzte Gondel verpasst: 21-Jähriger tot am Mölltaler Gletscher geborgen

Am Mölltaler Gletscher im Bezirk Spittal an der Drau ist es am Samstag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 21-jähriger Urlauber aus Polen verpasste die letzte Gondel und wollte zu Fuß ins Tal; am Morgen wurde er tot geborgen.

Was als Skitag enden hätte sollen, nahm am Samstagabend, dem 28. Febraur 2026, eine tragische Wendung. Ein 21-jähriger Urlauber aus Polen versäumte im Kärntner Skigebiet am Mölltaler Gletscher die letzte Talfahrt mit der Gondel. Statt auf Hilfe zu warten, entschied er sich offenbar, selbst ins Tal zu gelangen. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilt, hat er daraufhin versucht, zu Fuß zur Talstation zu kommen.

Sturz im unwegsamen Gelände

Der Weg ins Tal führte jedoch nicht über gesicherte Pisten. Laut Polizei dürfte der junge Mann „durch unwegsames Gelände bergab gegangen und zu Sturz gekommen sein“. Dabei kam er offenbar schwer zu Schaden. Besonders tragisch: Der 21-Jährige dürfte teilweise in einem Bach zu liegen gekommen sein.

Nur noch tot geborgen

Erst in den Morgenstunden wurde nach dem Urlauber gesucht. Ein Polizeihubschrauber entdeckte den Mann schließlich. Doch jede Hilfe kam zu spät. „In den Morgenstunden konnten der 21-Jährige vom Polizeihubschrauber nur noch tot geborgen werden“, so die Landespolizeidirektion Kärnten weiter.