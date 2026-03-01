Tragischer Flugzeugabsturz in Kärnten: Pilot stirbt bei Unglück

Zu einer Tragödie kam es am Sonntag in Oberkärnten: Ein Pilot stürzte mit seinem Flugzeug ab.

„Der Pilot verunglückte tödlich bei dem Flugzeugabsturz“, bestätigt die Landespolizeidirektion Kärnten auf Nachfrage von 5 Minuten. Der Pilot dürfte alleine mit dem Kleinflugzeug unterwegs gewesen sein, als er im Bereich Litzlhof in Lendorf (Bezirk Spittal, Kärnten) abstürzte. Für ihn kam dabei jede Hilfe zu spät.

Sprengkapsel in Kleinflugzeug

Im Moment ist der Bereich rund um die Unfallstelle großräumig abgesperrt. Wie die Feuerwehr Lendorf gegenüber der „Kleinen Zeitung“ berichtet, soll sich eine Sprengkapsel im Kleinflugzeug befinden. Deshalb sei ein Entschärfungsdienst auf dem Weg. Das sei allerdings nicht ungewöhnlich bei dieser Art von Flugzeugen. Genauere Details, etwa zur Identität des Piloten oder zum Unfallhergang, gibt es derzeit noch nicht, da der Einsatz aktuell noch läuft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.03.2026 um 13:48 Uhr aktualisiert