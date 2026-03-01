Skip to content
/ ©Egon Rutter
Das Bild auf 5min.at zeigt die Besucher bei die Besucher bei der Übergabe der Leitung der Musikschule Feldirchen - Patergassen.
Christian Duss ist nun der neue Leiter der Musikschule Feldkirchen - Patergassen
Feldkirchen
01/03/2026
Christian Duss

Taktwechsel in der Musikschule Feldkirchen: Er ist der neue Leiter

Nach vielen erfolgreichen Jahren an der Spitze, übergab Horst Baumgartner die Leitung in die Hände von Christian Duss.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)

Unter seiner Leitung entwickelte sich die Musikschule Feldkirchen – Patergassen zu einer der wichtigsten, kulturellen Institution in Kärnten.  Mit Christian Duss übernimmt nun ein engagierter und erfahrener Nachfolger die Leitung.

Leitet seit Jahren Orchester für den Villacher Fasching

Christian Duss ist in Kärnten kein Unbekannter. Er leitet seit Jahren das Orchester für den Villacher Fasching und ist auch für die Planung der Musikgruppen beim Villacher Kirchtag verantwortlich. Bei der Übergabe applaudierten: Bürgermeister Martin Treffner, Feuerwehrexperte Thomas Ruditz, Eventer Simon Niederbichler, Bürgermeister von der Ebene Reichenau Karl Lessiak, Musiker Barney Melzer, Juristin Silvia Schwarz.

©Egon Rutter
