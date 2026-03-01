/ ©Egon Rutter
Bildergalerie: Das war die Kinder- und Jugendbörse in Feldkirchen
Die beliebte Kinder- und Jugendbörse organisiert von „Frau in der Wirtschaft“ Brigitte Bürger-Truppe, fand kürzlich im Feldkirchner Stadtsaal statt.
Die Börse bietet eine hervorragende Gelegenheit, nachhaltiger zu handeln und gleichzeitig Geld zu sparen. Viele Eltern schätzen diese große Auswahl von hochwertigen Secondhand – Artikeln zu fairen Preisen.
Einkaufen und stöbern in angenehmer Atmosphäre
Für das leibliche Wohl wurde ebenfalls gesorgt, sodass die Besucher in angenehmer Atmosphäre stöbern und einkaufen konnten. Gesehen wurden: Bürgermeister Ingrid und Martin Treffner, Modeexpertin Andrea Praster, Marketing Expertin Andrea Pecile.
