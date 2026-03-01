Skip to content
Region auswählen:
/ ©Egon Rutter
Das Bild auf 5min.at zeigt die Besucher der Kinder- und Jugendbörse in Feldkirchen.
Im Feldkirchner Stadtsaal ging kürzlich die Kinder- und Jugendbörse über die Bühne.
Feldkirchen
01/03/2026
Im Stadtsaal

Bildergalerie: Das war die Kinder- und Jugendbörse in Feldkirchen

Die beliebte Kinder- und Jugendbörse organisiert von „Frau in der Wirtschaft“ Brigitte Bürger-Truppe, fand kürzlich im Feldkirchner Stadtsaal statt.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)

Die Börse bietet eine hervorragende Gelegenheit, nachhaltiger zu handeln und gleichzeitig Geld zu sparen. Viele Eltern schätzen diese große Auswahl von hochwertigen Secondhand – Artikeln zu fairen Preisen.

Einkaufen und stöbern in angenehmer Atmosphäre

Für das leibliche Wohl wurde ebenfalls gesorgt, sodass die Besucher in angenehmer Atmosphäre stöbern und einkaufen konnten. Gesehen wurden: Bürgermeister Ingrid und Martin Treffner, Modeexpertin Andrea Praster, Marketing Expertin Andrea Pecile.

Das Bild auf 5min.at zeigt die Besucher der Kinder- und Jugendbörse in Feldkirchen.
©Egon Rutter
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: