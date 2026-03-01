FF St. Margarethen blickt auf erfolgreiches Jahr zurück

Am Sonntag, den 22. Februar 2026, fand die Jahreshauptversammlung der FF St. Margarethen ob Töllerberg statt. Kommandant, Mannschaft und zahlreiche Ehrengäste blickten gemeinsam auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück.

Im vergangenen Jahr rückte die Feuerwehr zu 45 Einsätzen aus. Diese gliederten sich in 14 Brandeinsätze und 31 technische Einsätze. Besonders betont wurde bei der Versammlung die hervorragende Zusammenarbeit mit den Nachbarwehren. Die Übungsbeteiligung erreichte ein Rekordniveau und steigerte die Einsatzbereitschaft der Kameraden erheblich.

Besonderes Lob für die Feuerwehrjugend

Auch die Bewerbsgruppen konnten Erfolge feiern: Beim Bezirksleistungsbewerb wurden Spitzenplätze erzielt, der Bezirksmeistertitel blieb allerdings knapp verwehrt. Besonderes Lob galt der Feuerwehrjugend, die im Jahr 2025 zwölf Jugendübungen absolvierte und viele weitere Aktivitäten übernahm. Ein Höhepunkt war erneut die Friedenslicht-Aktion, die sich als offizieller Jahresabschluss etabliert hat. Ein großer Dank gilt Jugendbeauftragten Stefan Lippnig und seinem engagierten Team, heißt es vonseiten der Feuerwehr weiter. Hervorzuheben sei auch der Erfolg von Franz Wieser jun., der sich den Bezirksmeistertitel sichern konnte. Gemeinsam mit Fabio Jandl erreichte er beim Landesjugendbewerb den zweiten bzw. dritten Platz – ein stolzes Ergebnis mit „silbernem“ und „bronzenem“ Strahlrohr für St. Margarethen.

Neues Kapitel aufgeschlagen: Vorkirchtag

Beim Feuerwehrfest wurde im Vorjahr ein neues Kapitel aufgeschlagen: Statt des traditionellen Nachkirchtags feierte die Feuerwehr erstmals einen Vorkirchtag. Die Premiere lockte am Freitag, dem 11. Juli, zahlreiche Gäste ins Festzelt. Trotz organisatorischer Umstellungen wurde die Veranstaltung ein voller Erfolg, gekrönt von einem weit über die Bezirksgrenzen bekannten Frühschoppen. Der Vorkirchtag findet am Freitag, den 17. Juli 2026, statt, der Frühschoppen am Sonntag, den 19. Juli 2026 – mit musikalischer Unterhaltung, kulinarischen Schmankerln sowie kostenlosem Kinderschminken, Hüpfburg und Fotobox.

©FF St.Margarethen | Am Foto: Ehrengäste mit allen Geehrten Feuerwehrmitgliedern

Großprojekt Rüsthaus-Umbau

Ein zentrales Vorhaben für 2026 ist der Umbau und die Erweiterung des Rüsthauses. Der Feuerwehr ist die enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde ein besonderes Anliegen, heißt es weiter. Großer Dank gelte dabei allen politischen Entscheidungsträgern für die Unterstützung, insbesondere dem Baustadtrat Stefan Riepl, der sich in der Planungs- und Genehmigungsphase intensiv einbrachte.

Ehrungen, Beförderungen und Neuaufnahmen: Neuaufnahmen: Lukas Schein (Wechsel von der Feuerwehrjugend Völkermarkt)

Angelobung von Sarah Paletti durch Bürgermeister Markus Lakounigg Erprobungen in der Jugend: Erbrobung – Marla, Mia, Noah, Thomas, Eva Erbrobung – Fabio, Mats Erbrobung – Franz, Paul, Helena Beförderungen: Zum Feuerwehrmann: Sarah Paletti

Zum Oberfeuerwehrmann: Simon Pletschko

Zum Hauptfeuerwehrmann: Christoph Achatz, Adrian Lippnig Besonders gewürdigt wurden die Altkameraden, die über Jahrzehnte entscheidend zur Entwicklung der Feuerwehr beigetragen haben: 65 Jahre: Siegfried Jamnig

60 Jahre: Jakob Rutter

55 Jahre: Michael Lippnig, Wolfgang Hribernig, Jakob Wedenig

Dank und Ausblick

Unter den Gästen befanden sich Hausherr Bürgermeister Markus Lakounigg, die Gemeinderäte Hans Steinacher und Andreas Sneditz sowie die Bezirksfeuerwehrfunktionäre Bezirksfeuerwehrkommandant Patrick Skubel, Abschnittsfeuerwehrkommandant Stefan Brodnig und Gemeindefeuerwehrkommandant Franz Roscher. In ihren Ansprachen betonten Kommandant und Bürgermeister die große Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements und der gelebten Kameradschaft. Gerade in Zeiten knapper Budgets sei die Eigenleistung der Feuerwehr ein unschätzbarer Beitrag zum Gemeinwohl.