Elfmeter, Rote Karte, Ausgleich: 2:2 zwischen WAC und Sturm

Wilde Partie im Lavanttal: Der WAC und Sturm Graz liefern sich ein intensives Duell mit Roter Karte, VAR-Entscheidung und spätem Ausgleich. Am Ende steht ein 2:2, ein Punkt, der beiden Teams nur bedingt hilft.

Lange sieht es nach einer Überraschung aus. Der WAC, seit Wochen auf der Suche nach Konstanz, hält Sturm in Schach und führt anfangs noch. Die Grazer finden kaum Zugriff, wirken phasenweise wie Passagiere. Dann die 61. Minute: Ein weiter Ball in die Sturm-Spitze, Diabate foult als letzter Mann Malone, Schiedsrichter Lechner zeigt Rot. Freistoß für Sturm, Überzahl für die Blackies. Kurz darauf wird es hektisch. Nach einem geblockten Freistoß von Rozga schaltet sich der VAR ein. Minutenlang wird überprüft. Schließlich die Entscheidung: Elfmeter für Sturm.

©5 Minuten Spannendes Spiel bis zum Schluss. ©5 Minuten Der SK Sturm kämpfte erbittert weiter. ©5 Minuten SK Sturm Trainer fiebert mit seinem Team mit.

Kiteishvili bleibt eiskalt

In Minute 68 übernimmt Otar Kiteishvili Verantwortung. Der Georgier bleibt cool und versenkt den Strafstoß souverän. 1:2, der Anschlusstreffer ist perfekt, das Spiel neu entfacht. Für den WAC ist es ein Nackenschlag. Die Kärntner, die dringend Punkte im Rennen um die Meistergruppe brauchen, geraten ins Wanken. Seit Anfang Dezember wartet man auf einen Liga-Sieg. Trainer Ismail Atalan hatte im Vorfeld mehr Effizienz gefordert: „Wir sind vor dem Tor nicht konkret und klar genug.“

©5 Minuten Das Spiel geht schließlich 2:2 aus. ©5 Minuten Beide Teams kämpfen bis zum Schluss.

Sturm mit Titelambitionen

Sturm Graz hingegen geht mit breiter Brust ins Saisonfinish. Mit 34 Punkten liegt der Meister nur zwei Zähler hinter Tabellenführer Salzburg. Trainer Fabio Ingolitsch sprach vor der Partie von einem „echten Fight“ und betonte: „Unser Ziel ist klar, so viele Punkte wie möglich einfahren.“ Personell musste Sturm zittern: Kiteishvili war angeschlagen, liefert nun aber ausgerechnet vom Punkt.

Spannung bis zum Schluss

In der Schlussphase drückte Sturm nochmals mit aller Macht. Sieben Minuten Nachspielzeit wurden angezeigt, es folgten Ecken, Freistöße und hitzige Zweikämpfe. Kayombo vergab in Minute 90+6 aus aussichtsreicher Position, kurz darauf sah WAC-Trainer Ismail Atalan noch Gelb. Die Kärntner warfen in der Defensive alles hinein, wechselten nochmals durch und brachten das Remis schließlich über die Zeit. Nach einem intensiven Schlagabtausch bleibt es beim 2:2, ein Ergebnis, das Spannung für den Endspurt im Grunddurchgang garantiert.