Frauentag: Veranstaltungen in Villach und Klagenfurt im Zeichen der Gleichstellung

Am 7. März 2026 lädt das Referat für Frauen und Gleichstellung des Landes Kärnten und das Frauenreferat Villach zum Internationalen Frauentag im Congress Center Villach ein. In Klagenfurt gibt es die Frauenfilmtage.

Sei dabei bei den Veranstaltungen zum internationalen Frauentag.

Am Samstag, 7. März 2026 wird im Congress Center Villach der Internationale Frauentag mit einem großen Fest gefeiert. Das Referat für Frauen und Gleichstellung des Landes Kärnten und das Frauenreferat Villach laden alle Interessierten herzlich dazu ein.

Ein Abend voller Frauenpower unter dem Motto „Mut für neue Wege“

Die Veranstaltung „DAS FEST“ findet im Congress Center Villach im Josef-Resch-Saal statt. Besuchende erwartet ein abwechslungsreiches Programm: Speakerin und Unternehmerin Maren Wölf präsentiert ihre Keynote „Mut für neue Wege“. Sie verbindet gesellschaftliche Analyse mit einem lösungsorientierten Blick nach vorne. Die Female Leadership Expertin zeigt auf, warum Gleichstellung Frauen und Männer gleichermaßen stärkt, würdigt die Leistungen von Frauen in allen Lebensphasen und ermutigt dazu, Verantwortung für Veränderung zu übernehmen – persönlich wie gesellschaftlich. Zudem sorgt DJane Simone Dueller für musikalische Highlights und Moderatorin Martina Klementin führt durch den Abend.

Weitere Informationen: Der Eintritt ist kostenlos. Um 18.30 Uhr beginnt der Einlass, gestartet wird um 19 Uhr. Um Anmeldung wird unter https://villach.at/frauenfest gebeten.

Frauenfilmtage in Klagenfurt

Von Donnerstag bis Dienstag, 5. bis 10. März 2026 veranstaltet das Referat für Frauen und Gleichstellung des Landes Kärnten die Frauenfilmtage im Volkskino in Klagenfurt. Gezeigt werden Filme, die sich mit Themen wie Sexualität, Diskriminierung, Gewalt gegen Frauen, Emanzipation und historischen Frauenschicksalen auseinandersetzen. Am Donnerstag, 5. März geben Beratungseinrichtungen vor Filmbeginn einen kurzen Einblick in ihre Arbeit.

Weitere Informationen: Der Eintritt ist frei, Reservierungen sind telefonisch unter 0463-319880 oder per E-Mail an kino@volkskino.at möglich.