Frühlingsbeginn: Mit diesem Wetter startet Kärnten in die neue Woche

Am Wochenende konnten sich die Kärntner und Kärntnerinnen an viel Sonnenschein und milden Temperaturen erfreuen. Wie das Wetter nächste Woche wird, erfährst du hier.

Mit dem heutigen Sonntag hat meteorologisch gesehen der Frühling begonnen und das mit herrlich warmen Temperaturen in den vergangenen Tagen. Auch in der kommenden Woche sollte die Sonnenbrille nicht zu Hause bleiben, doch hier und da trüben auch ein paar Wolken den Sonneschein. Einen Überblick über die neue Woche bekommst du hier.

Nebel und Wolken am Montag

Zunächst halten sich ausgedehnte Wolkenfelder, sowie auch Nebel und Hochnebel über Kärnten.“ Die Wolken in höheren Schichten lichten sich mehr und mehr, Nebel und Hochnebel können regional hingegen ein paar Stunden lang für einen trüben Eindruck sorgen. Am Nachmittag bilden sich auch einige Quellwolken“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Es bleibt dennoch recht mild, die Temperaturen liegen zwischen neun und 14 Grad.

So wird das Wetter am Dienstag

Der Dienstag wird wieder freundlicher, den wie die Wetterexperten weiter mitteilen, hat meist die Sonne das Sagen. Anfangs liegt jedoch über dem Becken und im Lavanttal teils bis in den Vormittag hinein Nebel. „Tagsüber ziehen von Norden her ein paar Wolken herein, die den Sonnenschein dämpfen. Über den Gurktaler Alpen kann dann auch einmal ein Regenschauer, oberhalb von 1.700 Meter ein Schneeschauer niedergehen“, heißt es weiter.

Sonniger Mittwoch voraus

Für den Mittwoch stellt sich die Sonne in den Mittelpunkt, sie ist „die Protagonstin“, betonen die Meteorologen. Lokaler Frühnebel lichtet sich meist rasch, tagsüber lassen sich nur vereinzelt ein paar Wolken blicken. Die Höchstwerte liegen zwischen elf und 15 Grad.

Unverändert mild am Donnerstag

Genau so mild und sonnig wird der Donnerstag aus heutiger Sicht. „Im östlichen Klagenfurter Becken kann sich anfangs Nebel halten“, so vonseiten der Geosphere Austria abschließend. Die Temperaturen liegen zwischen zwölf und 15 Grad.