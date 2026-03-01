Milder Montag: Nebel und Hochnebel sorgen für trüben Eindruck

Zunächst halten sich einige ausgedehnte Wolkenfelder und Nebel am Montag. Doch die Wolken lichten sich im Verlauf des Tages, der Nebel kann aber dennoch für einen trüben Eindruck sorgen, heißt es vonseiten der Geosphere Austria. Am Nachmittag können sich auch einige Quellwolken bilden. Die Höchsttemperatur liegt zwischen neun und 14 Grad.