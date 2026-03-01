Skip to content
/ ©Peter Waldhauser
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Blick auf den Hochnebel vom Dobratsch.
Am Montag kann der Nebel für trübe Aussichten sorgen.
Kärnten
01/03/2026
Prognose

Milder Montag: Nebel und Hochnebel sorgen für trüben Eindruck

Der Montag startet mit nebligen Aussichten. Trotzdem bleibt es angenehm mild.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(67 Wörter)

Zunächst halten sich einige ausgedehnte Wolkenfelder und Nebel am Montag. Doch die Wolken lichten sich im Verlauf des Tages, der Nebel kann aber dennoch für einen trüben Eindruck sorgen, heißt es vonseiten der Geosphere Austria. Am Nachmittag können sich auch einige Quellwolken bilden. Die Höchsttemperatur liegt zwischen neun und 14 Grad.

