Muttergottesstatue in Velden beraubt: Mann muss vor Gericht

Ein Mann soll 2022 die Krone einer Muttergottesstatue in Velden am Wörthersee gestohlen haben. Nun steht er diese Woche vor Gericht. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

Nicht alltäglich: Während beim Landesgericht Klagenfurt Wohnungseinbrüche und Ladendiebstähle eher zum täglichen Geschäft gehören, sorgt derzeit ein außergewöhnlicher Fall für Aufmerksamkeit. Im Jahr 2022 soll die Krone einer Muttergottesstatue gestohlen worden sein.

Tat liegt fast vier Jahre zurück

„Einem Erwachsenen wird zur Last gelegt, im April 2022 in Velden am Wörthersee die Krone einer Muttergottesstatue, Eigentum der Diözese Gurk, durch Einbruch im Altarraum einer Kirche entwendet zu haben“, berichtet die Medienstelle des Landesgerichts Klagenfurt im aktuellen Verhandlungsspiegel. Der Angeklagte muss sich am Freitagvormittag vor Gericht verantworten. Ihm werden neben schwerem Diebstahl durch Einbruch auch Körperverletzung, falsche Beweisaussage und Nötigung vorgeworfen. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.