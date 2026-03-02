Starker Saisonauftakt: Kärntner Ruderverein überzeugt in Italien

Beim Saisonauftakt in San Giorgio traf sich die norditalienische Ruderspitze zum internationalen Vergleich – darunter auch Teams aus Slowenien und Österreich. Für den Verein "Albatros Klagenfurt" lief die Premiere erfolgreich.

Beim ersten großen Ruderevent des Jahres in San Giorgio bewiesen Athletinnen und Athleten des Vereins früh ihre Stärke – von Siegen im U15-Bereich bis zu Spitzenplätzen in allen Altersklassen.

Beim ersten großen Ruderevent des Jahres 2026 in San Giorgio traf sich die norditalienische Elite. Unter den Teilnehmern waren Europameister und Weltmeister des italienischen Nationalteams sowie Athletinnen und Athleten aus Slowenien und Österreich. Für den Verein „Albatros Klagenfurt“ fiel das Ergebnis überaus erfreulich aus.

Hochform demonstriert

Einen besonderen Akzent setzte der Verein im U15-Doppelvierer: Sophia Bernthaler, Natalie Fritz und Annika Kohlmayer (alle BRG Viktring) sowie Lilo Hager (RG St. Ursula) überzeugten mit einer souveränen Leistung und sicherten sich den Sieg. Lilo Hager präsentierte sich auch im U15-Einer in beeindruckender Form. Mit einem Vorsprung von 20 Sekunden ließ sie der Konkurrenz keine Chance und unterstrich ihre derzeitige Hochform eindrucksvoll. Verletzungsbedingt nicht an den Start gehen konnten Theodor Jan Eberhart und Darius Djahani. Ihr nächster geplanter Wettkampf sind die Zagreb Open, bei denen sie ihr Potenzial unter Beweis stellen möchten.

Erfolge in den weiteren Klassen

Der Albatros Klagenfurt zeigte sich zudem in weiteren Altersklassen gut aufgestellt: In der Juniorenklasse B erreichten Matheo Smole (HTL1 Lastenstraße, Klagenfurt) und Raphael Valentinitsch (HTL Mössinger, Klagenfurt) den vierten Platz. In der stark besetzten U19-Kategorie der Damen belegten Ella Leitner (ISC Velden) und Lara Sophie Surtmann die Ränge fünf und sechs. Vinzenz Zwick erruderte in der offenen Eliteklasse im Einer einen starken siebten Rang im Vorlauf. Bei den Juniorinnen U17 im Einer erreichten Lia Sommeregger (Europagymnasium) Platz vier und Romy Hager (RG St. Ursula) Platz fünf. Einen weiteren Sieg feierten Oliver Zwick und Jürgen Krassnitzer im U50-Zweier, womit das erfolgreiche Abschneiden des Vereins abgerundet wurde. „Die erzielten Zeiten und Platzierungen lassen auf eine vielversprechende Regattasaison 2026 hoffen“, erklärt der Verein abschließend.