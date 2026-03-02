Verstorben: Kärntner Trachtenkapelle trauert um langjähriges Mitglied

Die Musikwelt in der Gemeinde Reichenau steht still: Mit dem Tod von Roland Gärtner verliert die Trachtenkapelle ein prägendes Mitglied ihrer Gemeinschaft. Gärtner ist im 57. Lebensjahr nach schwerer Krankheit verstorben, 45 Jahre lang war er Teil der Kapelle.

Letzter Abschied möglich

Über Jahrzehnte hinweg prägte der Musiker das Klangbild des Orchesters entscheidend mit. Seine Leidenschaft und Verlässlichkeit machten ihn weit über die Reihen der Kapelle hinaus geschätzt. „Die Möglichkeit, sich persönlich von unserem geliebten Roland zu verabschieden, besteht am Freitag, dem 6. März ab 17 Uhr in der Aufbahrungshalle Ebene Reichenau, wo Raum für Stille, Erinnerungen und letzte liebevolle Gedanken ist“, heißt es auf der Trauerparte. Die feierliche heilige Seelenmesse wird am Samstag, dem 7. März, um 14 Uhr zelebriert. Die Urnenbeisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis.