Capital Bra kommt nach Kärnten

Save the Date: Capital Bra kommt nach Klagenfurt. Nämlich in die Eventstage und zwar schon bald.

Fans des Bratans dürfen sich freuen. Denn Capital Bra kommt am 17. April nach Klagenfurt. Er tritt in der Eventstage auf. Mit wem möchtest du hingehen?

Meet & Greet auch möglich

Am 17. April ist es so weit, der Bratan kommt nach Kärnten. Es besteht auch die Möglichkeit eines Meet & Greet, dann kannst du auch ein Foto mit deinem Star machen. Auf der Setlist stehen bestimmt auch seine bekanntesten Hits wie „Cherry Lady“ oder „Tilidin“.

Die Infos: Location: Eventstage Klagenfurt

Datum: Freitag, 17. April 2026

Einlass: Ab 21 Uhr

Mindestalter: 16 Jahre

Auch Schattenseiten des Bratans

Hinter der glänzenden Fassade der Chart-Erfolge kämpft Vladislav Balovatsky, besser bekannt als Capital Bra, mit schweren persönlichen Krisen. In einem mittlerweile gelöschten Instagram-Video gab der Rapper einen ungewohnt tiefen Einblick in sein Privatleben und sprach offen über seine langjährige Drogensucht. Er habe durch seine Abhängigkeit „sehr, sehr viele Leute in eine schwierige Lage gebracht“, gestand er. Das vergangene Jahr war auch privat für den 31-Jährigen schwierig. Im März 2025 gab er das Ende seiner Ehe mit seiner Jugendliebe bekannt. Nach über zehn gemeinsamen Jahren und vier gemeinsamen Kindern scheiterte die Beziehung, was den Rapper nach eigenen Angaben emotional stark belastete.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.03.2026 um 09:39 Uhr aktualisiert