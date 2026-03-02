AMS berichtet: Arbeitslosigkeit in Kärnten ist erneut gesunken

Die Arbeitslosigkeit in Kärnten sinkt leicht, offene Stellen nehmen zu – besonders in Hilfs- und technischen Berufen. Gibt es einen Lichtblick am regionalen Arbeitsmarkt?

Im Februar zeigt sich in Kärnten erneut ein leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit. Insgesamt waren 22.368 Personen arbeitslos, das sind 187 weniger als im Vormonat – ein Minus von 0,8 Prozent. Zusammen mit den Schulungsteilnehmerinnen und Schulungsteilnehmern verzeichnet das Bundesland einen Rückgang von 0,7 Prozent beziehungsweise 190 Personen. Damit verläuft die Entwicklung entgegen dem österreichweiten Trend, wo die Arbeitslosenzahlen leicht angestiegen sind.

Mehr Stellenausschreibungen

Regional betrachtet konnten in mehreren Bezirken die Zahlen gesenkt werden: Wolfsberg (-6,4 Prozent), Villach (-4,8 Prozent), St. Veit/Glan (-4,4 Prozent) und Völkermarkt (-1 Prozent). Gleichzeitig stieg in diesen Regionen die Anzahl der offenen Stellen – besonders markant in Völkermarkt (+25,4 Prozent) und Wolfsberg (+21 Prozent). Kärnten bleibt damit auch im Februar das einzige Bundesland mit einem Zuwachs bei offenen Stellen (+2,5 Prozent), getragen von den Bereichen Hilfsberufe (+40,3 Prozent) und Technik (+33,1 Prozent). Die Branchenentwicklung zeigt ein gemischtes Bild: Bau und Metall/Elektro verzeichnen moderate Zuwächse, während Holz, Handel und Fremdenverkehr Rückgänge bei den offenen Stellen und Beschäftigtenzahlen hinnehmen mussten. Die Hilfs- und technischen Berufe hingegen boomen.

Mehr Chancen für Arbeitssuchende

„Analog dem Jänner ist Kärnten das einzige Bundesland mit einem Zuwachs bei den offenen Stellen“, erklärt Peter Wedenig, Geschäftsführer des AMS Kärnten. Insgesamt zeigt sich: Auch wenn die Zahlen nur leicht sinken, ist die Richtung klar – Kärnten kommt Schritt für Schritt wieder auf Kurs, mit mehr Chancen für Arbeitssuchende.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.03.2026 um 10:20 Uhr aktualisiert