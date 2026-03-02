2.500 Euro Zusatz-Pension? Dubiose Post in Kärntner Briefkästen

In Kärnten flattern derzeit vermehrt Briefe in Postkästen. Diese versprechen eine Zusatzpension von über 2.500 Euro im Monat...

Manche Schreiben schauen auf den ersten Blick nach einem wahren Glücksfall aus. So flattern derzeit auch viele Briefe in die Postkästen der Kärntner. So soll man ausgewählt worden sein, monatlich für fünf Jahre 2.500 Euro steuerfrei als Zusatzpension zu bekommen. Doch wie so oft trügt auch hier der Schein.

2.500 Euro monatlich

Als Teil eines „Kreises der Auserwählten“ winken demnach steuerfreie 2.500 Euro monatlich für fünf Jahre. „Mit solchen unseriösen Versprechen wird gezielt mit der Hoffnung der Menschen gespielt. Hinter den Briefen steckt oft reine Abzocke“, warnt AK-Präsident Günther Goach. Denn man soll eine kostenlose 0800-Nummer anrufen, um die Chance auf diese Zusatz-Pension zu erhalten. Zahlreiche Rezensionschreibende, die bereits ähnliche Post von einem deutschen Anbieter erhalten haben, berichten von dubiosen Geschäftspraktiken.

Ältere Menschen geraten ins Visier

„Betroffene berichten, dass bei einem Rückruf statt der versprochenen Auszahlung oder Gewinnübergabe kostenpflichtige Angebote, Abonnements oder Lotterieverträge beworben werden. Zudem wird teils massiver Druck aufgebaut, persönliche Daten preiszugeben“, erklärt Stephan Achernig, Leiter des AK-Konsumentenschutzes, und appelliert: „Vor allem ältere Menschen geraten ins Visier solcher dubiosen Methoden. Wir empfehlen daher dringend, im Familienkreis über diese Vorgehensweisen zu sprechen und das persönliche Umfeld zu sensibilisieren.“ Goach betont: „Unser besonderer Dank gilt jenen aufmerksamen Konsumentinnen und Konsumenten, die uns solche Briefe melden. Nur durch schnelle Hinweise können wir frühzeitig warnen und verhindern, dass Schaden entsteht.“