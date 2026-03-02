Verkehr betroffen: Soboth-Damm wird fit für den Hochwasserschutz

Im Frühling 2026 führt die Kelag Instandhaltungsarbeiten auf der Dammkrone des Speichers Soboth am Feistritzbach durch. Neue Vorgaben der Staubeckenkommission zum Hochwasserschutz machen es nötig, die Asphaltkerndichtung des Staudammes um rund 60 cm anzuheben. „Als ersten Schritt müssen wir den Straßenbelag auf der Dammkrone entfernen“, sagt Kelag-Projektleiter Christoph Matzer. „Danach verlängern wir den vertikalen Asphaltdichtkern des Dammes um zirka 60 cm nach oben. Als dritten Schritt wird die Fahrbahn über die Dammkrone neu asphaltiert.“

Bereits im Juni fertig

Die Arbeiten beginnen am 9. März und sollen bis Ende Juni abgeschlossen sein. „Während dieser Instandhaltungsarbeiten steht für den Verkehr auf der B 69, der südsteirischen Grenzstraße, immer ein Fahrstreifen zur Verfügung, der Verkehr muss wechselseitig angehalten werden“, erläutert Matzer. Die Arbeiten haben keine Auswirkungen auf das Pumpspeicherkraftwerk Koralpe oder die Freizeitnutzung des Speichersees.

Kelag investiert rund eine Million Euro

Die Bauarbeiten wurden nach Ausschreibung an die Firma Steinerbau aus St. Paul im Lavanttal vergeben. Das Pumpspeicherkraftwerk Koralpe ist seit den 1990er-Jahren in Betrieb, liefert 50 MW und pumpt mit 35 MW Leistung. Über eine Druckrohrleitung ist es mit dem Speicher Soboth verbunden, der jährlich etwa 80 Millionen kWh Strom erzeugt. Gleichzeitig ist der Speicher ein beliebtes Naherholungsgebiet für Besucher aus Kärnten und der Steiermark.