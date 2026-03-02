Nach Flugzeugabsturz: Große Trauer um beliebten Kärntner Arzt

Am gestrigen Sonntag kam es zu einer Tragödie in Lendorf (Spittal an der Drau). Ein Pilot stürzte mit einem Kleinflugzeug ab und verstarb noch an der Unfallstelle.

Gestern verlor ein 60-jähriger Kärntner nach einem tragischen Unfall sein Leben, als er plötzlich mit einem Kleinflugzeug abstürzte. Seit dem tragischen Vorfall herrscht große Trauer und Fassungslosigkeit.

Kärntner Arzt bei Flugzeugabsturz verstorben

Die ARA Flugrettung drückte in den sozialen Medien ihre Trauer aus und nimmt mit emotionalen Worten Abschied von dem Allgemeinmediziner und ihrem ehemaligen Kollegen, der über viele Jahre hinweg ein fester Bestandteil ihres Notärzteteams war – „stets engagiert, freundlich und immer mit einem offenen Ohr für andere.“ Das Team der Flugrettung schreibt weiter: “ Auch nach seiner aktiven Zeit blieb er der ARA Flugrettung eng verbunden. Seine Loyalität, seine Erfahrung und vor allem seine menschliche Art werden von uns immer in Erinnerung bleiben.“ Abschließend wird betont, dass man sich dankbar für die gemeinsame Zeit zeigt und „werden sein Andenken in Ehren halten.

©Screenshot Instagram Story ARA Flugrettung Die ARA Flugrettung drückt in einem emotionalen Statement auf Instagram ihre Trauer über den Verstorbenen aus.

Was sich zugetragen hat

Der Mann stürzte nicht unweit von seinem Wohnort in Reißeck ab, für ihn kam jede Hilfe zu spät Der Einsatzleiter und Kommandant der Feuerwehr Lendorf sprach gegenüber 5 Minuten von einem schlimmen Bild: „So ein Unfall ist ja nichts Alltägliches.“ An Bord war auch eine Sprengkapsel, welche im Notfall dazu dient, dass sich der Pilot mit einem Fallschirm in Sicherheit bringen kann. Diese war aber intakt, sie wurde nicht ausgelöst, weshalb auch ein Entschärfungsdienst gerufen wurde. Seitdem laufen auch die Ermittlungen zur Unfallursache.