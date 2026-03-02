Skip to content
/ ©Brennseehof
Das Bild auf 5min.at zeigt die Familie vom Brennseehof.
In Feld am See wurde nun ein großes Umbauprojekt feierlich eröffnet.
Feld am See/Kärnten
02/03/2026
Hotel-Zubau

5-Millionen-Investition in die Zukunft

Der Brennseehof in Feld am See ist die Adresse, wenn es um aktiven, sportlichen und gleichzeitig familiären Urlaub mit den Kindern und der ganzen Familie geht. Nun wurde ein 5-Millionen-Euro-Umbauprojekt feierlich eröffnet.

von Fritz Kimeswenger Das Foto auf www.5min.at zeigt Mag. Fritz Kimeswenger aus dem Politik Ressort.
1 Minute Lesezeit(144 Wörter)

In Beisein zahlreicher Ehrengäste, darunter Bürgermeisterin Michaela Oberlassnig und Kärnten Werber Klaus Ehrenbrandtner, nahm Senior Michael Guttner die Segnung vor. Das Projekt, das in Rekordzeit umgesetzt wurde, bringt den Gästen viele neue Annehmlichkeiten.

Großes Umbauprojekt

Erland Palle, der mit seiner Frau Barbara die Aufbauarbeit seiner Eltern Sigi und Erika sowie seiner Großeltern erfolgreich weiterführt, zeigt sich jedenfalls überzeugt vom in knapp 90 Tagen vollendeten Ausbauprogramm. „Wir möchten den Gästen hier am Brennsee und in den Nockbergen sowohl im Sommer als auch im Winter einen aktiven und erholsamen Urlaub ermöglichen und die Auslastung gibt uns Recht.“ Was gibt es neues im Brennseehof? Mehr Platz für Fahrräder, ein größeres Restaurant und als Herzstück ein Kinderklub über mehrere  Stockwerke sind nur einige Beispiele, dazu modernisierte Zimmer und ein umfassendes Spa.

