Konkursverfahren über KFZ-Werkstatt aus dem Lavanttal eröffnet

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) am heutigen Montag mitteilen, wurde über die Firma "KFZ Walzl" ein Konkursverfahren eröffnet.

Über einen Autozubehörhändler aus dem Lavanttal wurde ein Konkursverfahren eröffnet.

Das Konkursverfahren wurde auf Gläubigerantrag am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Betrieben wird die KFZ-Werkstätte „KFZ Walzl“.

Höhe der Passiva derzeit nicht bekannt

„Die Höhe der Passiva ist uns derzeit noch nicht bekannt. Von der Insolvenz sind keine Dienstnehmer betroffen“, heißt es vonseiten des AKV. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Christian Ragger aus Wolfsberg bestellt. Forderungen können bis zum 23. März 2026 über den AKV oder KSV1870 angemeldet werden. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 14.04.2026

statt.