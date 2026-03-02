Zahlreiche Müllsäcke mit Speiseresten in Waldstück entdeckt

Immer wieder hört und liest man von Menschen, die Müll in der Natur entsorgen. Achtlos im Wald liegen gelassene Säcke. Nun gibt es erneut einen Fall in Arriach.

Illegale Müllentsorgungen sorgen immer wieder für Aufsehen, wie beispielsweise ein Fall vom 27. Oktober 2025. Am Verditz wurden rund 60 Säcke, gefüllt mit Speiseresten gefunden. Im Jänner letzten Jahres kam es zu einem Vorfall im Bezirk Spittal, hier waren es 50 bis 70 Säcke. Nun kam es schon wieder zu einem Fund.

45 Säcke mit Essensresten

Es war am vergangenen Samstag, dem 28. Feber 2026, als der Besitzer eines Waldstückes in Arriach (Villach-Land) plötzlich rund 45 Müllsäcke mit Essensresten vorfand. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten gegenüber 5 Minuten mitteilt, wurden diese illegal entsorgt. Der Tatzeitraum dieser dürfte zwischen dem 30. November 2025 und dem 28. Feber 2026 liegen, dies sei schwer einzugrenzen.

Ermittlungen laufen

Doch wie wahrscheinlich ist es, dass man hier einen Verantwortlichen findet? Die Ermittlungen der Polizei laufen. Möglicherweise also findet man etwas in den Säcken, was auf eine Person hinweisen könnte, heißt es abschließend.