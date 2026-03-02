Auer-von-Welsbach-Preis verbindet seit 10 Jahren Schule und Industrie

Seit 2016 steht der Wettbewerb für die erfolgreiche Verbindung von Schule und Industrie mit dem Ziel der konsequenten Förderung naturwissenschaftlicher Talente in Kärnten.

Am 26. Februar stellten sich die drei Finalisten des Auer-von-Welsbach-Preises einer kommissionellen Prüfung. Dabei präsentierten sie unter anderem ein selbst konzipiertes Experiment und stellten ihr fundiertes naturwissenschaftliches Wissen unter Beweis. Die Jury setzte sich wie jedes Jahr aus Vertretern der TREIBACHER Industrie AG, der Schule sowie der Stadtgemeinde Althofen zusammen.

Feierliche Preisverleihung

Die feierliche Preisverleihung fand dann im Anschluss an die Präsentationen um 18.30 Uhr in Anwesenheit zahlreicher Gäste aus Politik, Bildungswesen und Industrie wie zum Beispiel Landesrat Peter Reichmann, Landtagsabgeordnetem Stefan Sandrieser oder René Haberl, Vorstand der Treibacher Industrie AG statt.

Der erste Preis ging an …

Alle Kandidaten überzeugten mit außergewöhnlichem Fachwissen und beeindruckenden Experimenten. Doch den ersten Preis sicherte sich überlegen Georg Zemasch. Neben Gutscheinen im Wert von 200 Euro übergab René Haberl auch einen Gutschein für ein vierwöchiges Praktikum bei der TREIBACHER Industrie AG – und damit eine konkrete Möglichkeit, den eingeschlagenen naturwissenschaftlichen Weg praxisnah weiterzugehen.

Auer-von-Welsbach-Preis als gemeinsames Projekt

Der Auer-von-Welsbach-Preis ist ein gemeinsames Projekt des BORG Auer von Welsbach und der TREIBACHER Industrie AG, unterstützt von der Stadtgemeinde Althofen. Ziel ist es, Schülern zu ehren, die sich durch außergewöhnliche Leistungen und besonderes Engagement in den Naturwissenschaften Chemie und Physik auszeichnen – und sie gleichzeitig für eine weiterführende Ausbildung oder berufliche Laufbahn im naturwissenschaftlichen Bereich zu begeistern.

Motto des Wettbewerbs im Jubiläumsjahr

Im Jubiläumsjahr stand der Wettbewerb unter einem besonders aktuellen und traditionsbewussten Motto: „Seltene Erden – Innovation aus Althofen seit 1898.“ Damit wurde bewusst die Brücke zwischen Geschichte und Zukunft geschlagen. TREIBACHER beschäftigt sich seit über 100 Jahren mit Seltenen Erden und ist international tätig. Bereits seit 1903 wird am Standort Althofen der Zündstein produziert – ein Produkt auf Basis Seltener Erden, das den Grundstein für die industrielle Entwicklung des Unternehmens legte. Unter dem Leitgedanken „Theorie trifft Praxis“ wurden die Inhalte zunächst im Unterricht am BORG vertieft und anschließend bei Praxistagen im Unternehmen unmittelbar angewendet. Die Schüler erlebten dabei aus erster Hand, wie naturwissenschaftliche Grundlagen in industrielle Prozesse, moderne Technologien und marktfähige Produkte übersetzt werden.

Plattform für junge Menschen zur Weiterentwicklung

„Mit dem Auer von Welsbach-Preis schaffen wir seit zehn Jahren eine Plattform, die junge Menschen frühzeitig für Naturwissenschaften und deren Anwendung in der industriellen Praxis begeistert“, so Vorstand Rene Haberl. Wie nachhaltig das Projekt wirkt, zeigt das Beispiel eines ehemaligen Teilnehmers Ali Koc, der nach erfolgreicher Teilnahme am Wettbewerb heute eine Lehre im Bereich Labortechnik und Chemieverfahrenstechnik bei TREIBACHER absolviert.