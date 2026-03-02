Skip to content
Region auswählen:
/ ©Kurt Nöhmer
Das Bild auf 5min.at zeigt Wolken und die Sonne.
Das Dienstagswetter ist geprägt von Sonne und Wolken im Wechselspiel.
Kärnten
02/03/2026
Wetterprognose

Freundlicher Mix aus Sonne und Wolken am Dienstag

Am Dienstag wechseln sich Sonne und Wolken zumeist ab. Hier bekommst einen kurzen Ausblick.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)

Der Dienstag ist geprägt von einem freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Anfangs kann sich speziell im Becken und Lavanttal teilweise bis in den Vormittag hinein Nebel halten. „Im Laufe des Tages machen sich einige Quellwolken bemerkbar. Meist bleibt es trocken, vor allem in den nördlichen Gebirgsgruppen wie etwa den Gurktaler Alpen sind aber am Nachmittag einzelne lokale Regen-, oberhalb von etwa 1400 bis 1600m Schneeschauer nicht auszuschließen“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Die höchsten Temperaturen liegen zwischen zehn und 15 Grad.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: