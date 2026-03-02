Freundlicher Mix aus Sonne und Wolken am Dienstag

Der Dienstag ist geprägt von einem freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Anfangs kann sich speziell im Becken und Lavanttal teilweise bis in den Vormittag hinein Nebel halten. „Im Laufe des Tages machen sich einige Quellwolken bemerkbar. Meist bleibt es trocken, vor allem in den nördlichen Gebirgsgruppen wie etwa den Gurktaler Alpen sind aber am Nachmittag einzelne lokale Regen-, oberhalb von etwa 1400 bis 1600m Schneeschauer nicht auszuschließen“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Die höchsten Temperaturen liegen zwischen zehn und 15 Grad.