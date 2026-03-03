Skip to content
Region auswählen:
/ ©Pexels / Polina Tankilevitch
Ein Bild zeigt Frauenhände, die ein Fieberthermometer halten.
Die Zahl der Krankmeldungen wegen Grippe, Erkältung und Covid sinkt – auch in Kärnten.
Kärnten
03/03/2026
ÖGK-Zahlen zeigen

Ende der Grippewelle in Sicht: Infekte nehmen in Kärnten ab

In Kärnten gehen die Infektionszahlen bei Influenza, grippalen Infekten und Covid derzeit zurück. Laut ÖGK sind aktuell 12.422 Menschen krankgemeldet, 2.918 aufgrund solcher Infekte.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(161 Wörter)

„Die aktuellen Infektionszahlen zu grippalen Infekten, Influenza und Covid in Österreich zeigen einen rückläufigen Trend. Demnach gehen wir von einem Ende der Grippewelle aus“, erklärt Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Das betrifft auch Kärnten. In Summe liegen der ÖGK im südlichsten Bundesland 12.422 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen vor; 2.918 aufgrund von Infekten. Konkret hatten in der 9. Kalenderwoche des Jahres 2.822 Personen eine Erkältung, zwölf Covid-19 und 84 die echte Grippe. Ein Rückgang von etwa 5,5 Prozent im Vergleich zur Vorwoche (minus 107 Meldungen). „Dennoch ist weiterhin Vorsicht geboten, da es vereinzelt noch zu Ansteckungen kommen kann“, so Krauter.

Bist du aktuell im Krankenstand?

Ja, liege krank im Bett.
Nein, zum Glück nicht.

Abwehr stärken

Ein gesunder Lebensstil mit regelmäßiger Bewegung, ausreichend Schlaf und einer ausgewogenen Ernährung kann die Abwehrkräfte des Körpers unterstützen. „Außerdem ist es sinnvoll, rechtzeitig vor Beginn der nächsten Grippesaison im Herbst an eine Impfung zu denken“, so der ÖGK-Chefarzt abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.03.2026 um 07:37 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: