„2 Minuten 2 Millionen“: Kärntner will Investoren mit Steinen begeistern

Unternehmer Benjamin Keitel ist am Dienstagabend in der bekannten PULS4-Show "2 Minuten 2 Millionen" zu sehen. Er will Flusssteine aus dem Lavanttal zu Mental-Health-Begleitern umfunktionieren.

Ob der Kärntner die Investoren mit seinen "Happy Stones" überzeugen kann, seht ihr am Dienstag auf PULS 4 & JOYN.

Die Idee kam dem Lavanttaler Benjamin Keitel im Urlaub. Er kaufte „Hallstätter Luft“ aus einem Automaten im Salzkammergut. Nun will er etwas Ähnliches auch in Kärnten umsetzen. In der bekannten PULS4-Show „2 Minuten 2 Millionen“ kämpft er um ein Investment für seine „Happy Stones“. Hierbei handelt es sich um Flusssteine aus der Region, welche er zum Mental-Health-Begleiter umfunktionieren möchte. Das Lifestyle-Paket beinhaltet, was der Titel verspricht: Einen mit einem Lächeln angemalten Stein samt QR-Code zu einem KI gesteuerten Chat-Bot, der die Nutzer mit positiver Stimmung unterstützen soll.

„Ihr wollt’s wirklich ein Investment von uns haben?“

Die Realität unter den Investoren, sieht jedoch weniger rosig aus: „Uns macht der Stein gerade traurig“, ist Eveline Steinberger ehrlich. „Ihr wollt’s wirklich ein Investment von uns haben?“, fragt Mathias Muther verwundert. „Ich finde es lustig, cool. Investment-Case ist es jetzt keiner“, fasst Christian Jäger zusammen. Ratlosigkeit herrscht im Studio. Es steht sogar die Frage im Raum, ob es sich vielleicht um eine versteckte Kamera für die Investoren handelt. Doch das Blatt kann sich noch wenden, als Erich Falkensteiner verrät: „Ich glaube an die Steine.“