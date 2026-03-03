Photovoltaik-Unternehmen schlittert in Konkurs

Der KSV1870 und der AKV gaben am heutigen Dienstag, dem 3. März 2026, bekannt, dass über das Vermögen der LTW GmbH aus Krumpendorf ein Konkursverfahren eröffnet wurde.

Das Konkursverfahren über die LTW GmbH wurde am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Handel und der Installation von Photovoltaik, Alternativenergiesystemen und Energiespeichern.

Rund 167.500 Euro Passiva

Die Passiva belaufen sich laut Kreditschutzverband von 1870 und dem Alpenländischen Kreditorenverband auf rund 167.500 Euro, Aktiva seiend rund 4.000 Euro vorhanden. Von der Insolvenz sind keine Dienstnehmer betroffen, aber circa vier Gläubiger. „Die Fortführung des Betriebes ist laut Antrag nicht beabsichtigt“, heißt es vom AKV. Die GmbH wurde im Jahr 2018 gegründet.

Sturz von Dach als Ursache

„Laut dem Geschäftsführer des Schuldners gibt dieser bekannt, dass er aufgrund eines Sturzes vom Dach (Nov. 2023) selbst keine aktiven Arbeitstätigkeiten mehr ausüben konnte, wobei dieser die Arbeitsleistungen des Unternehmens Großteils selbst erledigt hat. Es sind nach dem Unfall im Wesentlichen keine neuen Geschäftsfälle mehr abgewickelt worden“, teilt der AKV weiter mit. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Ulrich Nemec bestellt. Gläubigerforderungen können ab sofort bis 7. April 2026 über den KSV1870 und den AKV angemeldet werden. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 20.04.2026 statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.03.2026 um 14:51 Uhr aktualisiert