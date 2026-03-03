Land sagt „Danke“: 15 Kärntner Persönlichkeiten ausgezeichnet

Oft wirken sie im Hintergrund, nun gab es das große "Danke" vom Land. Von Volleyball bis zum Polizeichor – diese 15 Kärntner erhielten eine besondere Auszeichnung.

15 Kärntner wurden am gestrigen Montagabend für ihren ehrenamtlichen Einsatz im Sport, in Gesang und Musik, in der Traditionspflege sowie im karitativen Bereich ausgezeichnet. Landeshauptmann Peter Kaiser und LHStv. Martin Gruber dankten ihnen bei einer Feierstunde im Spiegelsaal der Landesregierung und überreichten Kärntner Lorbeeren, eine Ehrenurkunde sowie Sportverdienstzeichen.

Ehrenamt als Rückgrat der Kärntner Gesellschaft

Kaiser betonte, dass das Ehrenamt in Kärnten ganz besonders ausgeprägt sei. „Sie alle geben einen großen Teil Ihrer Freizeit für die Gesellschaft. Sie schauen dabei nicht auf die Uhr und fragen auch nicht um Bezahlung“, sagte er. Alle Geehrten würden viel wichtige Erfahrung in ihre Vereine einbringen und dabei Menschen zusammenbringen. „Überlegen Sie nur, um wieviel ärmer unser Land ohne unsere Vereinskultur wäre und ohne dass wir füreinander da sind“, so Kaiser.

Sportverdienstzeichen verliehen

Sportverdienstzeichen in Gold mit Brillanten gingen an Johann Huber als Obmann des Volleyballklubs Wörther-See-Löwen Klagenfurt und Josef Laibacher als Obmann der ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt. Beide bringen sich nicht nur in ihren Vereinen, sondern auch im Kärntner Volleyballverband ein. Sportverdienstzeichen in Silber erhielten Manfred Plössnig als ehemaliger Obmann der Tennisunion Winklern-Rangersdorf und Gerda Oberbichler für ihre Tätigkeit als Kassierin der Tennisunion Winklern-Rangersdorf.

Goldene Lorbeeren

Einen Kärntner Lorbeer in Gold überreichten Kaiser und Gruber an Arno Kronhofer, der seit über 30 Jahren im Rotary Club Hermagor wirkt. Den Kärntner Lorbeer in Gold mit Brillanten bekam Hannes Mikl-Petschnig als Leiter des Polizeichors Villach, er ist auch seit über 40 Jahren im MGV Landskron engagiert. An Hansjörg Granitzer, den Obmann der Trachtenkapelle Winklern, ging der Kärntner Lorbeer in Gold für sein langjähriges Wirken.

© LPD Kärnten/Gleiss | LH Peter Kaiser bei seiner Rede zur Veranstaltung

Besondere Anerkennung

Als Funktionärinnen und Funktionäre des Österreichischen Kameradschaftsbundes (ÖKB) wurden mit Kärntner Lorbeeren in Gold mit Brillanten geehrt: Bernhard Bierbaumer (Leiter Hauptreferate Organisation und Orden- und Auszeichnungswesen), Wilhelm Freitag (Vizepräsident Landesverband Kärnten und Bezirksobmann Wolfsberg), Wilhelm Fritz (Präsident Landesverband Kärnten), Heinz Kühberger (Landesfinanzreferent-Stellvertreter und Bezirksschriftführer).

Feierliche Verleihung

Kärntner Lorbeeren in Bronze gingen an die Rangersdorfer ÖKB-Mitglieder Maria Fercher, Elfriede Grader und Christine Lassnig. Ottokar Kerschbaumer, langjähriger Sänger beim MGV Rangsburg, bekam eine Ehrenurkunde als Dank und Anerkennung für seine Verdienste um das Kärntner Liedgut. Für die musikalische Umrahmung der Feierstunde sorgten der Polizeichor Villach und der MGV Rangsburg. Anwesend waren unter anderem Landesamtsdirektor Dieter Platzer und sein Stellvertreter Markus Matschek, Landessportdirektor Arno Arthofer und der Rangersdorfer Bürgermeister Josef Kerschbaumer.