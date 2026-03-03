Spiegel von Autos abgetreten? Polizei forscht zwei junge Kärntner aus

Im Dezember letzten Jahres kam es zu Sachbeschädigungen an insgesamt sieben Autos in Feldkirchen. Seitenspiegel wurden teils abgetreten. Nun hat die Polizei zwei Verdächtige im Visier.

Zwei Feldkirchner sind verdächtig mehrere Sachbeschädigungen an Autos begangen zu haben.

Ein 15- und ein 20-jähriger Feldkirchner konnten nach umfangreichen Ermittlungen durch Beamte der Polizeiinspektion Feldkirchen bezüglich einiger Sachbeschädigungen ausgeforscht werden.

Mehrere tausend Euro Schaden

Die Verdächtigen sollen am 20. Dezember 2025 um 17 Uhr im Stadtgebiet von Feldkirchen an sieben geparkten Autos teilweise beide Seitenspiegel abgetreten zu haben.“Durch die Taten wurde Sachschaden von mehreren tausend Euro verursacht. Die Verdächtigen werden der StA Klagenfurt zur Anzeige gebracht“, heißt es vonseiten der Kärntner Polizei.