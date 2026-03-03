Frühling im Tal, Wintereinbruch auf den Bergen: Hier hat es geschneit

Die Kärntner haben in den letzten Tagen viel Sonne und vor allem milde Temperaturen abbekommen. Doch im Bereich der Turracher Höhe schneit es aktuell.

Während man in Kärnten die letzten Tage bis zu 16 Grad genießen konnte, schaut es heute in den Gurktaler Alpen anders aus. Der Frühling lässt sich wohl doch noch etwas Zeit, denn auf den Bergen ist es weiß, wie auch aktuelle Webcam-Bilder zeigen.

Schneeschauer auf den Gurktaler Alpen

Die Geosphere Austria kündigte für das heutige Dienstagswetter einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken an. Lokale Regenschauer wurden nicht ausgeschlossen. „Oberhalb von etwa 1.300 bis 1.500 Metern [bilden sich] Schneeschauer in Oberkärnten, sowie in den Gurktaler Alpen“, heißt es von den Meteorologen.

Schnee in Kärnten

Seit dem Nachmittag kam es auf den Bergen generell vermehrt zu Sichteinschränkungen durch Quellbewölkung. Vor allem in den nördlichen Gebirgsgruppen wurden lokale Schneeschauer gemeldet. Teils kann es auch etwas windig sein. Die Temperaturen liegen tagsüber in 2.000 Metern Höhe bei etwas minus einem, in 3.000 Metern Höhe um die minus sieben Grad, so die Wetterexperten. Wie aktuelle Livebilder auf der Turracher Höhe zeigen, kam einiges an Neuschnee.