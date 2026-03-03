„Touch & Go“: Eurofighter am Kärntner Nachthimmel

Am heutigen Dienstagabend war es wieder so weit: Eurofighter jagten über den Kärntner Nachthimmel. Wie üblich am Dienstag handelt es sich um einen Trainingsflug.

Eine 5-Minuten-Leserin fragte sich, ob derzeit Eurofighter über Klagenfurt fliegen. Wir haben mit Christoph Hofmeister, Presseoffizier des Militärkommandos Kärnten, gesprochen.

Eurofighter über Kärnten

„Es handelt sich wie üblich am Dienstag um einen Trainingsflug“, erklärt Hofmeister. Zu Trainingszwecken starten Eurofighter in Zeltweg und fliegen beispielsweise den Klagenfurter Flughafen zum sogenannten „Touch & Go“ an. Der Presseoffizier teilt weiter mit, dass grundsätzlich immer verschiedene Flughäfen angeflogen werden, damit „die Piloten die Gegebenheiten der unterschiedlichen Flughäfen kennenlernen und üben.“

Trainingsflüge am Dienstag

Wann genau die Trainingsflüge Dienstags stattfinden, kann jedoch nicht genau gesagt werden. „Das hängt immer davon ab, wie der Luftraum frei ist“, so Hofmeister. Das werde mit der „Austro Control“ abgestimmt.