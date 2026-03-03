Hubschraubereinsatz: Forstarbeiter von Baum am Kopf getroffen

Heute kam es zu einem Waldstück in St. Kanzian zu einem Unfall. Ein Mann war mit der Schlägerung einer Kiefer beschäftigt, als plötzlich der Baum brach.

Ein Mann wurde heute von einem Baum am Kopf getroffen und musste daraufhin ins Krankenhaus geflogen werden.

Ein 27-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt war am heutigen Dienstag, dem 3. März 2026, um 16.40 Uhr auf einer Waldparzelle in Nageltschach (Gemeinde St. Kanzian) mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt.

Ins Krankenhaus geflogen

„Bei der Schlägerung einer trockenen Kiefer wurde diese, aufgrund der Nähe zur Landesstraße, mittels Seilwinde gesichert, als plötzlich aufgrund der Seilspannung der Baum brach. Der Baum fiel in Richtung des Mannes und traf ihn am Kopf“, heißt es von der Kärntner Polizei. Er wurde dabei verletzt und nach Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen, so die Beamten abschließend.

