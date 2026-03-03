Neue Turngeräte sorgen für leuchtende Augen in Wolfsberger Kindergarten

Dank der hervorragenden Unterstützung zahlreicher örtlicher Gewerbetreibender konnten erneut wichtige Anschaffungen für den Turnsaal und die pädagogische Arbeit getätigt werden, heißt es in einer Aussendung der Stadtgemeinde Wolfsberg.

48 Kinder bekommen neue Turngeräte

Mit den Spenden wurden unter anderem neue Reifen, zwei große Bodywheels, ein

Kindertrapez sowie Balancierboards angekauft. Auch Mannschaftsbänder, Glassteine

für das Lichtboard, eine Waage, Gewichte und vielfältiges Material für das laufende

MINT-Projekt konnten in den Bestand aufgenommen werden. Die Freude über die neuen Geräte ist bei den 48 Kindern und den fünf Pädagoginnen – unter der Leitung von Irmy Wech – riesengroß. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Sponsoren sowie der Österreichischen Schulsporthilfe, die den Kindergarten bereits seit vielen Jahren verlässlich unterstützt, wird weiters betont.

Kindergarten entwickelt sich ständig weiter

Der Kindergarten St. Marein besteht seit 1993, hat sich seitdem kontinuierlich weiterentwickelt und zahlreiche Qualitätsprojekte umgesetzt, heißt es weiter. Bereits vor einigen Jahren erhielt der Kindergarten die Auszeichnungen „Gesunde Küche“ sowie „Kneippkindergarten“. Aktuell befindet man sich auf dem Weg zur Zertifizierung als „Gesunder Kindergarten“. Das Projekt befindet sich derzeit im zweiten Jahr, die Zertifizierung wird im kommenden Sommer erwartet. Parallel dazu läuft das MINT-Projekt weiter, bei dem die Kinder spielerisch an die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik herangeführt werden. Dabei wird eng mit der örtlichen MINT-Volksschule sowie der MINT-Mittelschule zusammengearbeitet, um den Kindern schon früh Einblicke in naturwissenschaftlich technische Themen und die entsprechenden Berufsbilder zu ermöglichen, wird abschließend mitgeteilt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.03.2026 um 21:24 Uhr aktualisiert