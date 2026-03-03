Dieses Wetter erwartet die Kärntner am Mittwoch

Der Mittwoch hat viel Sonnenschein zu bieten, heißt es von den Wetterexperten der Geosphere Austria. „Am längsten bzw. überwiegend sonnig verläuft der Tag in den westlichen Landesteilen, etwas mehr Wolken sind in Unterkärnten dabei“, heißt es. Im Tagesverlauf können sich vor allem über den Gurktaler und Lavanttaler Alpen vermehrt Quellwolken bilden. In den Niederungen soll aber die Wahrscheinlichkeit für einen lokalen kurzen Regenschauer auch hier eher gering bleiben. Die Höchstwerte liegen zwischen zwölf bis 16 Grad.