Ein Bild auf 5min.at zeigt die Sonnenstrahlen über dem Wörthersee.
Der Mittwoch wird in Kärnten meist sonnig, in einigen Teilen wird es auch etwas wolkig.
Kärnten
03/03/2026
Prognose

Dieses Wetter erwartet die Kärntner am Mittwoch

Die Prognose für den Mittwoch verspricht so einiges an Sonnenschein. Wie sich das Wetter im Tagesverlauf verhält, erfährst du hier.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)

Der Mittwoch hat viel Sonnenschein zu bieten, heißt es von den Wetterexperten der Geosphere Austria. „Am längsten bzw. überwiegend sonnig verläuft der Tag in den westlichen Landesteilen, etwas mehr Wolken sind in Unterkärnten dabei“, heißt es. Im Tagesverlauf können sich vor allem über den Gurktaler und Lavanttaler Alpen vermehrt Quellwolken bilden. In den Niederungen soll aber die Wahrscheinlichkeit für einen lokalen kurzen Regenschauer auch hier eher gering bleiben. Die Höchstwerte liegen zwischen zwölf bis 16 Grad.

