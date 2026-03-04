Tierisch starke Helden: Kärntens Kids setzen ein Zeichen

„Mach dich für Tiere stark!“ – Unter diesem Motto stand der Kinder-Tierschutzpreis 2026, den das Land Kärnten gemeinsam mit dem Verein „Tierschutz macht Schule“ für die erste bis zur siebenten Schulstufe ausgeschrieben hat.

„Mach dich für Tiere stark!“ – Unter diesem Motto stand der Kinder-Tierschutzpreis 2026, den das Land Kärnten gemeinsam mit dem Verein „Tierschutz macht Schule“ für die erste bis zur siebenten Schulstufe ausgeschrieben hat. Am Dienstag wurden die Preise feierlich überreicht. Tierschutz-Landesrätin Beate Prettner und Bildungslandesrat Peter Reichmann staunten nicht schlecht über die kreativen Projekte: Von Heim- über Nutz- bis hin zu Wildtieren wurde alles unter die Lupe genommen. Eine Fachjury unter der Leitung von Lea Mirwald (Verein „Tierschutz macht Schule“) – unterstützt von Tierschutz-Ombudsfrau Jutta Wagner, Peter Schmölzer von der Bildungsdirektion Kärnten und „Matakustix“ Matthias Ortner – kürte schließlich drei Siegerklassen in drei Kategorien.

Mitgefühl und Zivilcourage im Klassenzimmer

„Tierschutz ist Erziehung zur Menschlichkeit – das sagte schon Albert Schweitzer“, betonte Prettner in ihrer Rede. In den Schulen werde weit mehr als nur Faktenwissen vermittelt. Es gehe um das Herz: „Wenn Kinder für den Schutz von Tieren sensibilisiert werden, lernen sie Mitgefühl und den respektvollen Umgang mit allem Leben.“

© LPD Kärnten/Bauer Für jedes Siegerprojekt gab es ein Preisgeld von 1.000 Euro, eine Urkunde und ein cooles Armband als Erinnerung.

Teamwork für eine bessere Welt

Bildungslandesrat Peter Reichmann hob besonders den pädagogischen Wert hervor: „Projekte wie dieses fördern nicht nur das Wissen über die Natur, sondern auch die Teamfähigkeit.“ Die Kinder lernten, gemeinsam Ideen zu diskutieren, Aufgaben zu verteilen und Lösungen zu finden. „Gewinner sind heute eigentlich alle, die mitgemacht haben“, so Reichmann stolz.

Die Sieger: Die Auszeichnungen gingen an echte Vorzeigeprojekte: VS 6 Auen Villach (Time-Out-Gruppe)

VS Völkermarkt (Kleinklasse, Time-Out-Gruppe sowie 2A)

Alpen-Adria-Gymnasium Völkermarkt (2D)

Die Projekte waren so vielfältig wie die Tierwelt selbst: Informationsmaterialien, musikalische Aufführungen und multimediale Beiträge begeisterten die Jury. Besonders schön: Es wurden sogar Spenden für das Tierheim Villach und das „Haus für Tiere“ in Eberndorf gesammelt.

Musik, Zauber und glänzende Augen

Für jedes Siegerprojekt gab es ein Preisgeld von 1.000 Euro, eine Urkunde und ein cooles Armband als Erinnerung. Der Rahmen der Verleihung war ebenso magisch: Während Jurymitglied „Matakustix“ Matthias Ortner für den richtigen Rhythmus sorgte, brachte Zauberer „Passepartouts“ die Kinder zum Staunen. Unter den Gratulanten befand sich auch Tierärztekammer-Präsident Franz Schantl.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.03.2026 um 07:13 Uhr aktualisiert