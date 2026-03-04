Arno Artner verstorben: „Seine Lieder bleiben uns für immer im Herzen“

Arno Artner widmete sein Leben der Musik. Er war eine prägende Stimme der Kärntner Chorlandschaft. Nun heißt es jedoch Abschied nehmen. Der 76-Jährige ist am 25. Februar 2026 nach schwerer Krankheit verstorben.

Am vergangenen Mittwoch, dem 25. Februar 2026, ist der gebürtige Klein St. Pauler Arno Artner verstorben. Der 76-Jährige war für sein Können auf der Blockflöte bekannt und unterrichtete über viele Jahre hinweg an Musikschulen – unter anderem in St. Veit an der Glan. Zudem war er erfahrener Chorleiter und engagierte er sich stark in der Pflege des Kärntner Volksliedguts.

Musiker und Komponist

Er komponierte selbst viele Lieder, darunter „Du rufst uns Herr“ und die „Karnburger Messe“. Für sein musikalisches Schaffen wurde er vielfach geehrt. 2008 erhielt er vom damaligen Landeshauptmann Gerhard Dörfler den „Kärntner Lorbeer“ in Gold. Bis zuletzt spielte er Saxophon im Musikverein Maria Saal. Die Verabschiedung findet am Montag, dem 9. März 2026, um 15 Uhr im Zeremonium in St. Veit an der Glan statt. Die Urnenbeisetzung erfolgt im Familienkreis.