Oberkärnten kämpft mit Tierärztemangel

Der Mangel an Großvieh-Tierärzten wird in Oberkärnten zunehmend zum Problem. Das Land Kärnten und die Landwirtschaftskammer reagieren darauf, indem sie Fachkräfte aus Drittstaaten anwerben.

Um dem akuten Mangel an Nutztierärzten entgegenzuwirken, haben Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) und Landwirtschaftskammer-Präsident Siegfried Huber im vergangenen Sommer eine Initiative ins Leben gerufen. Dabei wurden gezielt Tierärzte aus Drittstaaten angeworben, um kurzfristig Versorgungslücken zu schließen. „Die tierärztliche Versorgung ist eine zentrale Grundlage für Tiergesundheit, Tierschutz und Versorgungssicherheit. Gerade im ländlichen Raum dürfen hier keine Lücken entstehen“, betont Gruber.

Initiative zeigt erste Ergebnisse

Im Lieser- und Maltatal gibt es mit Dr. Michael (Mihai) Sapteboi (37) endlich Verstärkung. Der gebürtige Rumäne war in den vergangenen zehn Jahren in Deutschland tätig und bringt umfassende Erfahrung in der Nutztierpraxis mit. Aktuell unterstützt er Tierarzt Erich Burgstaller in Trebesing. In weiterer Folge wird er die Versorgung im Lieser- und Maltatal eigenständig übernehmen.

©Büro LHStv. Gruber Am Foto: Tierarzt Erich Burgstaller, Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, Tierarzt Mihai Sapteboi, Erika Burgstaller und Roland Burgstaller (v.l.)

Kärnten setzt konkrete Maßnahmen

Langfristig soll erreicht werden, dass sich mehr junge Menschen aus Kärnten für das Studium der Veterinärmedizin entscheiden. „Wir setzen beispielsweise mit dem Vorbereitungskurs für die Aufnahmeprüfung an der Veterinärmedizinischen Universität gezielt Maßnahmen zur Förderung des tierärztlichen Nachwuchses aus Kärnten“, betont Landwirtschaftskammer-Präsident Huber. Zusätzlich setzt sich das Land für gewidmete Studienplätze ein.