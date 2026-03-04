MediaMarkt-Filialen nehmen CDs und DVDs aus dem Sortiment

Bislang bot MediaMarkt CDs, DVDs und Blu-rays verschiedenster Genres an. Zumindest in den Filialen in Villach und Klagenfurt gehört dies nun aber der Vergangenheit an.

Auch in Villach passt MediaMarkt derzeit sein Sortiment an.

„MediaMarkt hat seine CD- und Film-Abteilung aufgelöst“, wandte sich ein aufmerksamer 5-Minuten-Leser dieser Tage an die Redaktion. Nur noch ein paar wenige Discs finden sich in den Filialen in Villach und Klagenfurt im Abverkauf. Ansonsten seien die Regale derzeit leer.

Streaming-Diensten geschuldet

Gegenüber 5 Minuten erklärt eine Sprecherin des Elektronikhändlers: „MediaMarkt passt sein Sortiment laufend an die Bedürfnisse und Wünsche seiner Kundinnen und Kunden an.“ Regelmäßig würde es Sortimentsoptimierungen geben. Produktbereiche werden standortbezogen adaptiert. „Angesichts des zunehmenden Trends zu Streaming-Diensten richten wir unser Angebot vor Ort gezielt auf die veränderte Nachfrage aus.“ Das vollständige Angebot an CDs, DVDs und Blu-rays sei aber selbstverständlich weiterhin im MediaMarkt-Onlineshop sowie in ausgewählten Märkten in Österreich erhältlich.