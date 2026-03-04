Großaufgebot an Einsatzkräften nach Lawinenabgang in Kärnten

Zu einem großangelegten Sucheinsatz kam es am Donnerstagvormittag aufgrund eines Lawinenabgangs am Mellenkopf im Gemeindegebiet von Stall im Mölltal.

Ein 69-jähriger Mann aus dem Bezirk Lienz wählte den Notruf, nachdem er zwei Schitourengeher am Mellenkopf getroffen hatte. Diese wollten Richtung Sadnig gehen. Später entdeckte der Mann unterhalb des Klenitzentörls frische Spuren, welche von einem Schneebrett bedeckt waren. „Er konnte zwar sehen, dass die Spuren in das Schneebrett führten, jedoch aufgrund des Geländeverlaufs nicht, ob die Spuren auch wieder herausführten“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Winklern.

Großangelegte Suchaktion am Mellenkopf

Weil die Vermutung nahe lag, dass die beiden Schitourengeher verschüttet worden sein könnten, kam es zu einer großangelegten Suchaktion. Umgehend rückten die Bergrettungen Fragant, Mallnitz und Winklern sowie der Polizeihubschrauber Libelle Lima zum Einsatz aus. Letzterer hatte die Bergrettungshunde aus der Innerkrems mit an Bord. Zudem wurden die Alpinpolizei und der Rettungshubschrauber RK1 alarmiert.

Entwarnung im Mölltal

Glücklicherweise konnte rasch Entwarnung gegeben werden. „Es konnte nach kurzer Zeit festgestellt werden, dass die Spuren auch wieder aus dem Schneebrett herausführten“, versichern die Beamten. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen.