15,5 % weniger Gehalt: Gleichstellung bleibt Großprojekt in Kärnten

Gleichstellung ist kein Nebenprojekt, sondern ein entscheidender Hebel für Fachkräftesicherung und wirtschaftliche Stärke in Kärnten. Vor dem Internationalen Frauentag (8. März) präsentierten Land Kärnten, AMS Kärnten und ÖGB Kärnten aktuelle Zahlen und Maßnahmen zur Stärkung von Frauen am Arbeitsmarkt.

Potenziale voll entfalten

„Damit Frauen ihre beruflichen Potenziale voll entfalten können, müssen Arbeitsbedingungen und Rahmen so gestaltet sein, dass unterschiedliche Lebensrealitäten besser berücksichtigt werden. Davon profitieren nicht nur Frauen selbst, sondern auch die Regionen, die Wirtschaft und die Gesellschaft insgesamt“, sagen LHStv.in Gaby Schaunig, AMS-Kärnten-Chef Peter Wedenig und ÖGB-Landesfrauenvorsitzende Silvia Igumnov. Die Entwicklungen zeigen Wirkung: Die Arbeitslosenquote von Frauen sank von 10,4 Prozent (2016) auf 6,7 Prozent (2025) und liegt damit unter jener der Männer sowie unter dem Österreichschnitt. Auch die Erwerbstätigenquote stieg deutlich auf 70,1 Prozent. „Gleichstellung ist kein kurzes Projekt, sondern eine bewusst gewählte Strategie, die langfristig in die Zukunft wirkt und vielfach als Wettbewerbsvorteil unterschätzt wird“, so Peter Wedenig. Programme wie die Zielgruppenstiftung für Frauen, Beratungszentren in den Regionen oder Qualifizierungen in Mangelberufen – etwa zur Buslenkerin – werden 2026 weitergeführt. Zusätzlich setzt das AMS auf regionale „Quick Wins“, um Betriebe stärker einzubinden.

©AMS KÄrnten Am Foto v.l.: LHStv.in Gaby Schaunig, AMS-Kärnten-Chef Peter Wedenig und ÖGB-Landesfrauenvorsitzende Silvia Igumnov.

10.000 Euro weniger Einkommen pro Jahr

Trotz Fortschritten bleibt die Einkommensschere groß. „Frauen verdienen in Österreich im Schnitt rund 15,5 Prozent weniger als Männer – das sind über 10.000 Euro weniger Einkommen pro Jahr. Diese Ungleichheit wirkt sich nicht nur im Erwerbsleben aus, sondern verfestigt sich im Alter“, betont Silvia Igumnov. „Frauen erhalten im Schnitt rund 40 Prozent niedrigere Pensionen als Männer. Diese Pensionslücke bedeutet oft Jahrzehnte geringerer Altersrente und ein deutlich höheres Risiko von Altersarmut für Frauen.“ Auch die Ausgleichszulage zeigt die Schieflage: „Etwa 67 Prozent aller Ausgleichszulagenbeziehenden sind Frauen, die trotz jahrzehntelanger Arbeit nur eine ergänzende Leistung zur Sicherung des Existenzminimums erhalten.“ In Kärnten beziehen rund 17.000 Menschen diese Leistung. „Das unterstreicht, wie stark Altersarmut gerade Frauen trifft“, erklärt Igumnov. Die Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie bis 2026 gilt daher als zentraler Schritt. „Transparenz schafft Fairness. Nur wenn Gehälter nachvollziehbar sind, können ungerechtfertigte Unterschiede beseitigt werden“, so die ÖGB-Landesfrauenvorsitzende.

Team Kärnten: „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“

Auch weitere Parteien aus Kärnten fordern rasches Handeln: Das Team Kärnten verlangt unter dem Motto „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit – Lohntransparenz JETZT!“ eine schnellere Angleichung der Einkommen. „Das Gleichbehandlungsgesetz aus dem Jahr 1979 schreibt fest, dass eine Diskriminierung bei der Entlohnung zwischen Frauen und Männern verboten ist. Über 46 Jahre später sind wir aber immer noch nicht bei gleichem Lohn für gleiche Arbeit angekommen“, betonen Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer und Abg. Marina Koschat-Koreimann, die TK-Frauensprecherin im Landtag, im Vorfeld des Frauentages und ergänzen: „Wenn wir so weitermachen, erleben wir eine statistische Einkommensgleichheit erst im Jahre 2043, was ein absolutes No-Go darstellt.“

©LPD Kärnten/Wajand Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer.

Grüne: „Zahlen zeigen schwarz auf weiß…“

Die Grünen Kärnten sehen trotz steigender Erwerbsquote weiterhin strukturelle Benachteiligungen und pochen auf flächendeckende Kinderbetreuung, faire Arbeitsbedingungen und verbindliche Transparenzregeln. „Die aktuellen Zahlen zur Gleichstellung in Kärnten zeigen schwarz auf weiß: Auch 2026 sind Frauen strukturell benachteiligt“, erklärt Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten. Einigkeit herrscht darüber, dass Gleichstellung kein symbolisches Thema bleiben darf.