„So oft, wie es nur geht“: Kärntner Brüder knackten 200 Blutspenden

Georg und Martin Berger haben jeweils zum 100. Mal Blut gespendet. Die Brüder hatten über die Jahre sogar eine kleine Wette laufen, wer zuerst die 100. Spende erreicht – am Ende feierten sie diesen Meilenstein gemeinsam.

In der Blutspendezentrale des Roten Kreuzes in Klagenfurt wurde am 3. März ein außergewöhnlicher Meilenstein gefeiert: Georg Berger aus Rattendorf und sein Bruder Martin Berger aus Weissbriach haben jeweils zum 100. Mal Blut gespendet. Die Leidenschaft für die Blutspende begann bei beiden schon in den 1970er-Jahren – damals noch beim Bundesheer, wo ein zusätzlicher freier Tag als Anreiz lockte. Was als praktische Gelegenheit begann, entwickelte sich über die Jahrzehnte zu einer echten Herzensangelegenheit.

Brüder hatten eine Wette offen

Martin Berger begann mit etwa 30 Jahren regelmäßig zu spenden. Neben über 25 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit bei der Bergrettung und mehr als 50 Jahren in der Feuerwehr war die Blutspende für ihn selbstverständlich. Als er die 50. Spende erreichte, war für ihn klar: „Die 100 möchte ich auch noch schaffen.“ Seine Motivation: anderen Menschen helfen. Sein Appell richtet sich besonders an die Jüngeren: Wer kann, sollte sich regelmäßig Zeit nehmen, um Blut zu spenden. Für seinen Bruder Georg Berger war die Bedeutung der Blutspende schon immer greifbar. Als Polizist sah er immer wieder, wie dringend Blutkonserven nach schweren Unfällen benötigt werden. Besonders in Erinnerung blieb ihm ein nächtlicher Anruf mit der Bitte um eine Blutspende. „Da habe ich mir gedacht: Ich muss so oft spenden, wie es nur geht“, erzählt er. Sein Appell: Gerade im Hinblick auf Großschadensereignisse oder Naturkatastrophen sei Blutspenden besonders wichtig.

©Rotes Kreuz Die zwei Brüder aus Oberkärnten absolvierten beide ihre 100. Blutspende.

Zeichen gelebter Solidarität

Die beiden Brüder pflegten über die Jahre sogar eine kleine Wette, wer zuerst die 100. Spende erreichen würde. Am Ende entschieden sie sich bewusst, diesen Meilenstein gemeinsam zu feiern. „200 Blutspenden von zwei Brüdern sind ein beeindruckendes Zeichen gelebter Solidarität. Menschen wie Georg und Martin Berger zeigen, wie einfach es sein kann, über viele Jahre hinweg einen wichtigen Beitrag für die Versorgung von Patientinnen und Patienten zu leisten“, betont Rotkreuz-Präsident Martin Pirz.