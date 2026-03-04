Bei Militärgelände: Feuerwehren aus Kärnten zu Waldbrand alarmiert

In einem Wald neben dem Militärübungsareal bei Klagenfurt breitete sich ein Brand aus. Durch den schnellen und koordinierten Einsatz der Einsatzkräfte wurde der Brand rasch gelöscht.

Am Mittwoch um 15:10 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Kalvarienberg gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr zu einem Einsatz auf ein Militärübungsareal alarmiert. Grund der Alarmierung war ein beginnender Waldbrand, der sich bereits auf rund 200 Quadratmeter ausgebreitet hatte.

Zusammenarbeit der Einsatzkräfte

Durch die koordinierte Zusammenarbeit der Einsatzkräfte aus Klagenfurt konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Kalvarienberg waren die Freiwillige Feuerwehr Hauptwache Klagenfurt in Bereitstellung, die Berufsfeuerwehr Klagenfurt sowie die Polizei Kärnten im Einsatz.