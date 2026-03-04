Kärnten präsentiert sich auf der größten Tourismusmesse weltweit

Steiermark Tourismus und Kärnten Werbung setzen ihre strategische Partnerschaft fort. Seit eineinhalb Jahren arbeiten die beiden Urlaubsdestinationen zusammen, um Österreichs Süden als zusammenhängenden Erlebnisraum zu positionieren. Nun stand eine weitere Präsentation für Multiplikatoren von Reisemedien und Reiseveranstaltern mit den ÖBB auf dem Programm: auf der ITB, der weltgrößten Tourismusmesse, die heuer ihr 60‑jähriges Jubiläum in Berlin feiert.

Reisemöglichkeiten im Mittelpunkt

Im Zentrum der Gespräche standen neue Reisemöglichkeiten, schnellere Verbindungen und unzählige Urlaubsideen, nachdem im Jahr davor erst die verstärkte Zusammenarbeit mit dem ADAC, dem zweitgrößten Automobilclub der Welt, präsentiert worden war. Die verbesserte Erreichbarkeit schafft zusätzliche Urlaubserlebnisse entlang der neuen Mobilitätsachse. „Mit der Koralmbahn stärken wir gemeinsam mit der Steiermark und den ÖBB die klimafreundliche Anreise in den Süden Österreichs. In Kärnten entwickeln wir mit ‚Rail & Trail‘ attraktive Wanderangebote direkt ab dem Bahnhof sowie mit ‚Rail, Rent & Bike‘ die Möglichkeit, Fahrräder unkompliziert vor Ort auszuleihen und unmittelbar in das Radvergnügen zu starten. So verbinden wir nachhaltige Mobilität und aktive Erholung und setzen einen wichtigen Impuls für eine zukunftsorientierte Tourismusentwicklung“, betont Kärnten Werbung‑Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner.

© ÖW /Philipp Gaiko (v.l.): Sven Pöllauer, ÖBB, Klaus Ehrenbrandtner, GF Kärnten Werbung, CEO ÖW Astrid Sterharnig-Staudinger, Michael Feiertag, GF Steirische Tourismus GmbH

Gastlichkeit, Innovation und Menschlichkeit

Im Österreich‑Pavillon der Internationalen Tourismus Börse Berlin sorgten engagierte Schülerinnen und Schüler der Tourismusschule Kärnten für die Betreuung der Gäste. 2027 übernimmt die Tourismusschule Bad Gleichenberg die Koordination dieser Aufgabe. Auch Georg Overs, Geschäftsführe der Tourismusregion Villach-Faaker See-Ossiacher See, ist in Berlin präsent. Vorgestellt wurden neben dem „meridium trail“, welcher mit dem Rad von Villach nach Wien führt, auch technologische Highlights wie das Exoskelett aus dem Dreiländereck, ein Wearable, das menschliche Bewegung unterstützt und körperliche Leistung ergänzt. „Die Messe ist sehr voll heuer, wir führen viele Gespräche, es herrscht Aufbruchsstimmung“, erklärt Overs gegenüber 5 Minuten. Mit dem warmen Wetter steigt auch die Reisebereitschaft, jedoch wird die Messe auch vom Nahost‑Konflikt überschattet, wie Overs schildert, denn Vertreter aus dem arabischen Raum, darunter auch Dubai, konnten nicht an der Messe teilnehmen. Overs und der Tourismus aus Villach möchten „vor allem mit Persönlichkeit punkten. Man ist zwar nur einer von vielen Vertreterinnen und Vertretern, aber ich denke, dass wir uns hervorheben können“, schildert er abschließend.