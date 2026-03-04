Luxusjuwel am Wörthersee hat einen neuen Besitzer gefunden

Historisches Flair trifft modernen Luxus: Das legendäre Angerer-Schlössl am Wörthersee hat einen neuen Besitzer. Laut Medienberichten sollen 32 Millionen Euro geflossen sein.

In Pörtschach wurde ein weiteres Luxusanwesen direkt am Wörthersee verkauft. (Symbolbild Pörtschach)

In Pörtschach wurde ein weiteres Luxusanwesen direkt am Wörthersee verkauft. (Symbolbild Pörtschach)

Am Südufer des Wörthersees hat ein weiteres architektonisches Highlight einen neuen Eigentümer gefunden. Nach der Heidi-Horten-Villa, die für 83 Millionen Euro verkauft wurde, geht nun auch das historische Angerer-Schlössl in Pörtschach in neue Hände.

Kaufpreis soll sich auf 32 Million belaufen

Die Villa, errichtet 1895 von Alexander Graf, der unter anderem die Wiener Volksoper gestaltete, besticht durch ihre beeindruckende Mischung aus historischer Eleganz und modernem Luxus. Ursprünglich gehörte das Anwesen der Klagenfurter Unternehmerin Hildegard Mosser-Botzenhart. Die Verkaufsabwicklung erfolgte über die Agentur „Living Deluxe Luxury“. Laut einem Bericht der „Kronen Zeitung“ soll der Kaufpreis bei rund 32 Millionen Euro gelegen haben.

Kein „Einzelfall“

Auch in Maiernigg am Wörthersee sorgte zuletzt eine ähnliche Luxusimmobilie für Schlagzeilen. 600 Quadratmeter Luxus auf 4.950 Quadratmetern wurden Ende Februar auf Willhaben inseriert, zum Preis gibt es hier aber keine Informationen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.03.2026 um 18:22 Uhr aktualisiert