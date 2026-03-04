Tödlicher Skiunfall: Für Villacher (61) kam jede Hilfe zu spät

Tödlicher Skiunfall auf der Gerlitzen: Ein 61-jähriger Villacher stürzte auf einer schwarzen Piste und kam dabei ums Leben. Rettungskräfte und Polizeihubschrauber im Einsatz.

Die Bergrettung und die Alpinpolizei waren am Mittwoch im Einsatz, nachdem ein Skifahrer tödlich verunglückt war.

Die Bergrettung und die Alpinpolizei waren am Mittwoch im Einsatz, nachdem ein Skifahrer tödlich verunglückt war.

Auf der Gerlitzen kam es am Mittwoch zu einem tödlichen Skiunfall, wie die Landespolizeidirektion Kärnten gegenüber 5 Minuten bestätigte. Ein 61-jähriger Mann aus Villach stürzte gegen 11 Uhr bei der Talfahrt auf einer schwarz markierten Piste und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Im Einsatz standen die Bergrettung, die Alpinpolizei sowie auch ein Polizeihubschrauber. Die genaue Ursache für den Sturz ist noch unklar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.03.2026 um 18:41 Uhr aktualisiert